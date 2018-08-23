Avrupalı otomobil üreticileri serbest ticaret istiyor









Trump'ın Güney Karolayna'da yaptığı konuşma ile duyurduğu bu hamleye ilişkin ABD pazarında en çok talep gören Avrupa otomotiv sektöründen bazı üreticilerin tepkilerini aldık.









Euronews Türkçe'ye konuşan BMW Kurumsal ve Politik ilişkiler Sözcüsü Christine Hepe küresel üretim ağına sahip bir firma olarak küresel serbest ticarete inandıklarını ve dünya pazarlarına engelsiz şekilde girebilmelerinin sadece kendileri için değil faaliyet gösterdikleri pazarlara da yararlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:





BMW ABD'de doğrudan ve dolaylı 170 bin kişiye iş sağlıyor

"ABD pazarındaki başarımız serbest ticaret sayesindedir. Bu ticari çatışmanın daha da büyümesini istemiyoruz. ABD'deki Spartanburg fabrikamızda 10 bin kişi çalışıyor ve 2021 itibari ile bin kişi daha istihdam edilecek.





Toplama baktığımızda Güney Karolayna Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre doğrudan ve dolaylı olarak 120 bin Amerikalıya iş sağlıyoruz. Otomotiv sektörü dışındaki yan çalışma sahaları da hesap edildiğinde 170 bin kişiyi buluyor.





Daha da önemlisi bu fabrika üretiminin yüzde 70'ini (371 bin 316 araç) 123 ülkeye ihraç ediyor. 2017 senesinde bu fabrikada üretilen BMW X serisi araçların yüzde 25'i Çin'e satıldı üstelik."





ABD'deki en büyük ihracat da BMW ile yapılıyor

ABD Ticaret Departmanı verilerine göre de BMW Spartanburg fabrikası adet değil ama değer olarak ülkedeki en büyük otomobil ihracatçısı konumunda. Başta Çin olmak üzere diğer ülkelerle arasındaki ticaret açığını kapatmak isteyen Trump için bu durum orta ve uzun vadede daha ciddi bir sorun haline geleblir.





Daimler: "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz"





ABD'de 24 bin çalışanı olan ve Mercedes binek otomobili dahil çok sayıda araç türünü ABD'deki fabrikalarında üreten Daimler'in Finans İletişim Departmanı Başkanı Hendrick Sackman de marka gruplarının toplamda doğrudan ve dolaylı olarak 150 bin kişiye istihdam sağladığını anlatarak şunları söyledi:





"Gerek iş veren olarak gerek ihracat ile gerekse çalışanlarıyla onlarca yıldır ABD ekonomisinin ve sosyal hayatının önemli bir parçası olmuştur. Daimler ve çalışanlarının ABD ekonomisine katkısı milyarlarca dolardır. Ticari anlaşmazlıklar ekonomide hem üreticide hem de tüketicide daima belirsizlik ve güvensizlik oluşturur.





Biz serbest ticaret ve rekabetin faydalarına inanıyoruz. ABD ve Avrupa'daki refahın kaynağı serbest ticarettir. Bu nedenle prensip olarak açık pazarları ve engelsiz ticareti tercih ediyoruz.





Gelişmeleri son derece yakından takip ediyoruz ama devam eden müzakerelerin selameti adına şimdilik daha fazla spekülasyona yol açmamaya gayret ediyoruz."





Volvo: Hem Avrupalı hem Çinli





Volvo basın ofisinden aldığımız bilgiye göre ise şirket tam da Trump'ın yeni vergileri açıkladığı Güney Karolayna eyaletinde binek otomobil üretimi için ilk fabrikasını bu yıl açmış. Charleston şehrinde ilkbaharda faaliyete geçen Volvo fabrikasının yıl sonuna kadar iki bin Amerikalıya istihdam sağlaması öngörülüyordu ancak Trump'ın son hamlesi ile belirsizlik oluştuğu görülüyor.





2010'da Çinli bir milyarder tarafından satın alındıktan sonra büyük bir başarı grafiği yakalayan Volvo'dan yapılan açıklamada "Biz serbest ticaret ve açık pazardan yanayız. Serbest ticaret istihdam yaratır, refah ve ekonomik büyüme sağlar. Başka yerlerde olduğu gibi ABD'de de yatırımlarda bulunuyor binlerce kişiye istihdam sağlıyoruz" denildi.