Samanyolu Haber /Dünya / Avrupalı büyük şirketler sigara satışlarına yasak getiriyor /13 Mart 2018 13:14

Avrupalı büyük şirketler sigara satışlarına yasak getiriyor

KLM, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uçaklarında sigara satışını durduruyor.

SHABER3.COM

Kuruluşu 1919 yılına kadar uzanan Dünyanın en eski hava yolu şirketlerinden olan KLM, 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uçaklarında sigara satışını durduruyor.

Havayolu, şirketi 130 uçak filosuna sahip KLM Havayolları 1 Temmuz tarihinden itibaren uçaklarda sigara satılmayacağını belirtti. KLM yetkilisi Boet Kreiken, sosyal sorumluluk kapsamında sağlık ve spora daha  büyük önem vereceklerini, bu açıdan KLM artık uçaklarda sigara satışını 4 ay sonra yasaklayacağını açıkladı.  

KLM' havayolu şirketi doksanlı yıllarda uçaklarda sigara içilmesini  yasaklayan ilk şirket olmuştu. Yasağın ardında uçaklarda sigara satışları hava yolu için ekstra bir gelir sağlamıştı.

KLM SİGARA SATIŞ  YASAĞINI DİĞER ŞİRKETLERİ İZLEDİ

KLM'in sigara satışı  yasağının ardından, Avrupa'nın önde gelen Hollanda kökenli şirketlerinden  Kruidvat ve Trekpleister gibi perakende zincirleri KLM örneğini izliyor. Bu yılın başında, eczaneler, Hollanda ve Belçika'daki toplam 1.373 mağazada tütün ürünlerinin komple satışının yasaklandığı açıklandı. Uluslararası yolcu sayısı, 30 milyonun üzerinde bulunan merkezi Hollanda'nın Kraliyet Başkenti Amsterdam'da bulunan KLM şirketi, aynı zamanda Amsterdam Schiphol'un uluslararası tanınmasında büyük bir paya sahip.

SCHIPHOL AVRUPA'NIN 3. BÜYÜK HAVALİMANI

KLM Havayolu Şirketinin uçuş merkezi Schiphol, havacılık araştırma ve değerlendirme şirketi Skytrax’ın “dünyanın en iyi havalimanı” anketinde üçüncü oldu.  Amsterdam, Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle havalimanlarından sonra Avrupa’nın en işlek üçüncü terminali olan Frankfurt, bu unvanını Amsterdam Schiphol'a kaptırmış oldu.

BASRİ DOĞAN, AMSTERDAM
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