Avrupa'dan Türkiye için iki kötü haber

Temmuz ayında oyladığı bir kararla Ankara ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu (AP) bu hafta Strasbourg’da bir kez daha Türkiye-AB ilişkilerini tartıştı. Tartışma sırasında siyasi gruplar adına yapılan konuşmalarda Ankara ile katılım müzakerelerinin askıya alınması konusunda ortak mesaj verildi.

Komisyon'dan net mesaj

Oturumda Avrupa Komisyonu adına söz alan genişleme ve komşuluk ilişkilerinden sorumlu üye Johannes Hahn, Türkiye-AB ilişkilerindeki gerilemeye dikkat çekti. Hahn, Türkiye’nin “kendi çıkarı için” insan hakları ve bazı AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerinde ivedi adımlar atması gerektiğini söyledi. Avrupa Komisyonu’nun Türkiye hakkındaki raporunu en geç ilkbahar 2018’de açıklayacağını bildiren Hahn, “mevcut durum değişmezse rapora ne yazacağımı hayal etmek için fazla siyasi fanteziye gerek yok” şeklinde konuştu.



