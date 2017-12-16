Avrupa'dan Bitcoin kararı

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi’nde dün üzerinde mutabık kalınan yönerge, Bitcoin dahil olmak üzere sanal para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarının daha sıkı denetlenmesi için yeni kurallar getirecek.





Avrupa Komisyonu'nun, 2015 ve 2016’da Brüksel ve Paris’te gerçekleşen terör saldırıları sonrası sunduğu ve 1 yıldan uzun bir süredir üzerinde tartışılan yönergenin, terör ve para aklama finansmanlarının önüne geçmesi hedefleniyor.





Aynı zamanda daha önce çevrimiçi döviz platformlarında sanal para birimi kullanan anonim kullanıcıların, yönergenin uygulamaya konulması halinde kimliklerinin açığa çıkacağı tahmin ediliyor.





AB Adalet Komiseri Vera Jourova, "Bugün onaylanan karar para aklama ve terör finanse etmeyi engelleyecek bir şeffaflık getirecek" dedi.





Toplantının ardından yönergenin gelecek 18 ay içerisinde AB üye ülkeleri tarafından onaylanmasına ve ulusal yasalarda yer almasına karar verildi.





Paradise (Cennet) Belgeleri ve Panama Belgeleri’nin sızdırılmasının ardından AB, para aklama ve vergi kaçırma konularında harekete geçeceğini açıklamıştı. Sızdırılan belgeler, birçok ünlü isim ve politikacının vergi kaçırdığını ortaya çıkarmıştı.