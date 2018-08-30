Avrupa'daki asgari ücret Türkiye'yle kıyaslanırsa...

Türkiye ile Avrupa Birliği’ndeki asgari ücreti karşılaştıran Ağbaba, “AB ülkelerindeki asgari ücret Türkiye’nin 5 katı. Lüksemburg’taki bir asgari ücretli Türkiye’deki bir asgari ücretliye göre 7 kat fazla maaş alıyor” dedi.





Birgün’ün haberine göre, Türkiye’deki asgari ücret ile Avrupa Birliği’ndeki asgari ücret miktarlarını karşılaştıran Ağbaba, şöyle dedi:





“Lüksemburg’taki bir asgari ücretli Türkiye’deki bir asgari ücretliye göre 7 kat fazla maaş alıyor. AB genelinde bu rakam 5 kat.







1 Ocak 2018 yılı itibariyle geçerli bin 604 TL’lik asgari ücret bugün hem açlık hem de yoksulluk sınırının çok altında kaldı. Ağustos ayında ülkemizde açlık sınırı bin 900 TL, yoksulluk sınırı ise 5 bin TL’ye dayanırken, çalışanlar gündelik temel ihtiyaçları olan gıda ve barınma harcamalarını artık karşılayamaz duruma geldi. Asgari ücretler Hollanda’da bin 430 Euro, Fransa’da bin 386 Euro ve Almanya’da ise bin 102 Euro civarındadır. Bu üç ülkenin asgari ücreti ortalama olarak Türkiye’deki asgari ücretimizin 5 katına denk gelmektedir. Yani Türk Lirası ile karşılaştırıldığında AB genelindeki ortalama ücret 4 bin liranın üzerindedir. Yani sürekli ‘büyümemizi kıskanıyorlar’ dediğimiz AB ülkelerindeki asgari ücretler ülkemizdeki asgari ücretin en az 5 katı kat seviyesinde.





Örneğin İrlanda’da asgari ücret bin 509 Euro iken İspanya’da ki asgari ücret tutarı ise 733 Euro civarındadır. Euro bölgesi olarak adlandırılan Avrupa Birliği ülkelerini etkileyen kriz koşullarında bile bu ülkelerin ülkede ki geçim standartlarını yaşanabilir bir seviyede tuttuğu görülmektedir.”