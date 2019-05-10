Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da yalan haber yapan yandaşa tekzip şoku: Evet bu haber yalandı! /10 Mayıs 2019 13:25

Avrupa'da yalan haber yapan yandaşa tekzip şoku: Evet bu haber yalandı!

Türkiye'de basını ve yargıyı ele geçirerek istihbarat notlarını, kurguladığı metinlere 'haber kisvesi altında' koyan, kişi ve kurumları yıllardır bu şekilde hedef göstererek yıpratan AKP iktidarının medyası Avrupa'da Türkiye'deki gibi rahat değil.

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SAMANYOLUHABER - Türkiye'de havuz medyası tabir edilen Sabah ve ATV grubunun Almanya'daki uzantısı Sabah Avrupa gazetesi yaptığı yalan haberi logosunun altından net ifadelerle kabullenerek düzeltme yayınladı.

Türkiye'de işlevsiz olan özür ve tekzib mekanizması Avrupa'da işliyor. Yalan haberin yayınlandığı kuruluşta net ifadelerle yalan haber yaptıklarını ifşa şeklinde gerçekleşen tekziblere bir yenisi daha eklendi.

Sabah Avrupa geçtiğimiz aylarda, Almanya'da faaliyet gösteren Diyalog ve Eğitim Vakfı Başkanı Ercan Karakoyun'u hedef göstererek 'Hain Diplomatları Bu Adam Saklıyor' başlığıyla bir yalan habere imza attı. Haberde Berlin Büyükelçiliği'nde görevli iki eski askeri yetkiliyi Karakoyun'un sakladığı iddia edilirken haberde yalan ve çarpıtma dikkati çekiyordu. Haberin ardından harekete geçen Karakoyun gazeteye dava açtı. Dava sonuçlanırken gazetenin yalan habere imza attığı tescil edildi ve mahkeme buna uygun tekzip yayınlanmasına hükmetti.

MANŞETİN ALTINDAN 'HABER YALANDI' YAZDIRDILAR

AKP'nin yayın organı olarak bilinen gazete bugün manşet altına girdiği tekzipte okuyucularına yalan haber yaptığını şu ifadelerle duyurdu: 
Haberi şu şekilde düzeltiyoruz: Karakoyun, Ayhan Dağlı ve eşi Fatma Dağlı'yı hiçbir zaman saklamamıştır. Karakoyun ikisini hiç tanımamaktadır.

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