Avrupa'da son yılların en soğuk günleri: 60 kişi öldü

Yoğun kar yağışı ve buzlanma Avrupa'nın birçok ülkesinde kara, deniz, demir ve havayolu ulaşımında aksamalara neden olurken, üniversiteler de dahil olmak üzere okullar tatil edildi.

İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, Emma fırtınası etkisini gösterirken, sıcaklıklar eksi 40 dereceye kadar düştü.

60'A YAKIN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İngiltere, İskoçya, Galler, Hırvatistan ve İsveç'te, hava koşullarının hayati tehlike oluşturduğu ve acilen harekete geçilmesi anlamına gelen kırmızı, Fransa, İspanya, Belçika'da turuncu ve Hollanda'da da sarı alarm verildi.

Dondurucu soğuk ve buzlanmanın sebep olduğu kazalar nedeniyle şimdiye kadar Belçika, İngiltere, İskoçya, Sırbistan, Slovenya, İsveç, Çekya, İspanya, Fransa ve Almanya'da 60'a yakın kişi yaşamını yitirdi.

KUTUP HAVASI HÂKİM





İngiltere Meteoroloji Kurumu'ndan yapılan açıklamada, hafta başından beri tüm adayı etkisi altına alan "Doğu Canavarı" adlı soğuk hava dalgasının bugün Atlantik Okyanusu'ndan gelen "Emma fırtınası" ile birleştiği ve adada daha fazla kar ile kuvvetli rüzgârlara sebep olduğu bildirildi.





İngiliz polisi, karayollarının karla kaplanması ve yer yer yaşanan buzlanma sebebiyle zincirleme trafik kazaları gerçekleştiğini, çok sayıda aracın uzun saatler boyunca yollarda kaldığını duyurarak, koşullar iyileşene kadar acil servis görevlileri dışında kimsenin direksiyon başına geçmemesi gerektiğini belirtti.



