Avrupa'da sıcaklık rekoru kırıldı

İspanya ulusal hava servisi pazar gününe kadar geçerli olan bir uyarı yayımlayarak, sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu. Avrupa’nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz’in güneyi ve İspanya’nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi. Bunun anlamı, aşırı sıcakların insan hayatına ciddi bir risk oluşturacak.







Portekiz’in ulusal sıcaklık rekoru 2003’te kaydedilen 47.4 santigrat derece, İspanya’nın ki ise geçen sene kaydedilen 47.3 santigrat derece. Avrupa’nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık ise Temmuz 1977’de Atina’da kaydedilen 48 santigrat derece.







Avrupa’da sıcaklık rekorları





Haftasonu itibarıyla şu anda 45-46 derece olan sıcaklıkların 47 dereceye tırmanmasının beklendiği ve Portekiz ve İspanya için kaydedilen hava sıcaklığı rekorlarının kırılmasının yüksek olasılık olduğunu belirten Meteogroup, sıcaklığın 48 dereceye yükselmesi ihtimalinin yüzde 40, 41 yıllık Avrupa sıcaklık rekorunun kırılması ihtimalinin ise yüzde 25-30 olduğunu belirtti.





Hollanda’da demiryolları sistemi bozuldu





Tropikal sıcaklıkların etkisinde kalan Hollanda’da tren seferleri azaltıldı.





Rotterdam, Schiphol ve Amsterdam arasındaki hızlı tren hattında 80 dereceyi bulan ısınmadan dolayı ağır parçaların genişleyip bükülme riskinden dolayı seferler iptal edildi. Yılın sadece 26 gününün yağışsız geçtiği Hollanda’da yaklaşık 4,5 milyon kişi tatilini kendi geçirme kararı aldı.





“50 dereceyi bulabilir”





İsveç Meteoroloji yetkilisi Deane Bajic, Avrupa’nın özellikle batısındaki ülkelerde rekor sıcaklıkların görüleceğini söyleyerek, “Kentsel sıcaklıklar 45 derece civarında olmasına rağmen 50 dereceye kadar sıcaklık artabilir” dedi. Cuma gününden itibaren Atina’da hava sıcaklığının 48 dereceyi bulması bekleniyor. İskandinav ülkelerin vatandaşları Güney ve Batı Akdeniz ülkelerine gitmektense kendi ülkelerinde tatillerini geçirmeyi tercih ediyor. Yetkililer hava sıcaklığının İskandinav ülkerinde hava sıcaklığının 30 derece civarında devam edeceği belirtildi.





Tr724