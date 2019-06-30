Avrupa'da kritik koltuğa hangi isim geliyor?

Avrupa Komisyonu Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı konusunun Japonya’nın Osaka şehrinde yapılan G-20 liderler Zirvesi sırasında düzenlenen olağanüstü bir toplantıda masaya yatırıldığı belirtiliyor.





Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, zirveye katılan Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) liste başı adayı Manfred Weber'in başkanlık koltuğuna oturmaması yönünde görüş birliğine vardı.





Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de varılan kararı kabul ettiği belirtildi.







Angela Merkel, Osaka'da konuyla ilgili sorulan bir soruya, "Bir çözüm bulunmasını destekliyorum." cevabını verdi.







WEBER, TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI





Welt am Sonntag'ın haberine göre, AB ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları ile AB Parlamentosu temsilcileri, Sosyal Demokratların liste başı adayı Frans Timmermans'ın mı?, yoksa Manfred Weber'in yerine Avrupa Halk Partisi'nden başka bir ismin mi? getirileceğini görüşecek.





Manfred Weber, Türkiye'nin AB üyeliğine şiddetle karşı çıkıyor. Weber, Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmesi halinde, Türkiye'nin Birlik'e üye olmasını engellemek için çalışacağını birçok kez tekrarlamıştı.