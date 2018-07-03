Avrupa'da ilticası kabul edilen Türk sayısında patlama

Rapordaki veriler arasında en çok dikkat çeken nokta, Almanya’nın ilk başvuruyu takiben mülteci statüsü verdiği Türkiye uyruklu mülteci adaylarının sayısında görülen rekor artış oldu. Buna göre 2016 yılında Türkiye’den ilk başvurusu sırasında mülteci statüsü elde eden adayların sayısı 535’de kalırken, 2017’de bu rakamın yüzde 800’den fazla artarak 4 bin 860 kişiye yükseldiği görüldü.







Almanya’da hem başvurular hem de bekleyenler arttı





Avrupa Birliği ülkelerinden sığınma talep eden Türkiye kökenlilerin yaptığı başvuruların toplamının yüzde 42’lik artışla yeni bir seviyeye ulaştığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda Türk vatandaşlarının yaptığı ilk başvuruların sayısı 2016’da 10 bin 660 iken, 2017’de yüzde 46’lık artışla 15 bin 570 kişiye yükseldi. Türkiye uyrukluların ilk başvurularında Almanya yüzde 52 ile ilk sırada yer aldı. Aynı ülkede iltica başvurusu işlemleri sürmekte olan Türklerin oranı 2017’de yüzde 40 artışla 19 bin kişiye yaklaştı.



