Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor? /16 Temmuz 2019 22:27

Avrupa'da ilk oturum iznini en çok hangi ülke veriyor?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi.

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2017 yılında 3 milyondan fazla kişiye ilk oturum izni verildi.

İlk oturum izni, AB üyesi ülkelerin Birlik dışındaki ülke vatandaşlarına 3 aydan daha uzun süreli vizelere verilen isim.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın verilerine göre, Polonya 683 bin 228 vizeyle en fazla ilk oturum izni veren ülke oldu. Bu aynı zamanda toplam ilk oturum izinlerinin yüzde 21,7'sini oluşturuyor.

Onu 535 bin 446 (%17) izinle Almanya, 517 bin (%16,4) izinle İngiltere takip etti.

En fazla oturum izni alan Ukraynalılar

Oturum izni alan ülkeler arasında ise birinciliği Ukraynalılar 662 bin (%21) vizeyle birinci oldu. Bunların yüzde 88'i belgesini Polonya'dan aldı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı'na göre de Ukrayna Avrupa'da en fazla göç veren ülkelerden birisi durumunda.

Ukrayna'yı Suriye ve Çin vatandaşları izlerken bunların toplan oturum izinleri içerisindeki payı sırasıyla yüzde 7 ve yüzde 6 düzeyinde.

Suriyelilerin en fazla oturum izni aldığı ülke yüzde 63'lik payla Almanya olurken İngiltere'nin verdiği oturum izinlerinin yaklaşık yarısını Çinliler, ABD'liler ve Hindistanlılar aldı.

(Faruk Can - Alice Tidey/ tr.euronews.com)

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