Avrupa'da helâl ürünlere 'organik' etiketine izin yok

DW'de yer alan habere göre Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı'nın kararına gerekçe olarak şoklamadan yapılan kesim sırasında hayvan refahı standartlarının yerine getirilememesi gösterildi. Bu standardın İslami usüllere göre kesilen hayvan etlerinde sağlanamayacağı belirtildi.





Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde üreticilerin organik ürün sertifikası alabilmesi için hayvan sağlığı ve refahı konusunda belli başlı standartları yerine getirmesi gerekiyor.





Helâl etlere organik ürün etiketi konmasına ilişkin dava, Fransa'da mezbahalardaki hayvanların korunması için çalışan bir dernek tarafından açılan davanın ardından Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı. Dernek, 2012'de İslami usüllere göre kesilen etlere bu sertifikanın verilmesine karşı çıkmıştı. Fransa'daki mahkeme, Adalet Divanı'ndan görüş talep etmişti. Fransa'daki davada son sözü, Versailles'daki Temyiz Mahkemesi söyleyecek.



