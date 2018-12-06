Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'da havayolu yolcu sayısı 1 milyarı geçti /06 Aralık 2018 22:04

Avrupa'da havayolu yolcu sayısı 1 milyarı geçti

Avrupa Birliği'nde (AB) hava yolu yolcu sayısı, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 7,3 artarak 1 milyar 43 milyona ulaştı.

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Avrupa İstatistik Kurumu (Eurostat), 28 AB ülkesinde hava yolu seyahatlerine ilişkin 2017 yılı rakamlarını açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2016'da 972,7 milyon olan hava yolu yolcu sayısı, yüzde 7,3 artarak geçen yıl 1 milyar 43 milyona yükseldi.

Söz konusu seyahatlerin yüzde 47'si AB ülkeleri arasında, yüzde 36'sı AB dışı ülkelere ve yüzde 17'si de ülke iç hatlarında yapıldı.

AB ülkeleri arasında geçen yıl en fazla hava yolu yolculuğu Birleşik Krallık'tan gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde Birleşik Krallık'tan 265 milyon, Almanya'dan 212 milyon, İspanya'dan 210 milyon, Fransa'dan 154 milyon ve İtalya'dan 144 milyon kişi seyahat etti.

Avrupa'nın en büyük havalimanlarından Londra-Heathrow'dan geçen yıl 78 milyon, Paris CDG'dan 69 milyon, Amsterdam Schiphol'den 68 milyon, Frankfurt Main'den 64 milyon ve Madrid Barajas'dan 52 milyon yolcu seyahat gerçekleştirdi.

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