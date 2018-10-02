Avrupa'da bugün Türkiye oylaması var... Ekonomik yardım kesilecek

Euronews'in haberine göre bütçe komisyonu’nda geçen hafta alınan kararda, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle 70 milyon Euro'luk yardımın iptal edilmesi istenmişti.







Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu’nda yapılan açıklamaya göre bu kaynak göçmen programlarına kaydırılacak.





Bu mali kaynak geçen yıl "Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan hakları ve basın özgürlüğü alanında ölçülebilir ve yeterli gelişmeler sağlaması halinde' serbest bırakılmak üzere dondurulmuştu.





Bütçe Komisyonu, son AB raporunda Türkiye'nin giderek Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı sonucuna varılmasının ardından kaynağı tamamen iptal etme kararı almıştı.