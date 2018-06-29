Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa zorunlu göçle ilgili düzenlemeyi nasıl yapacak? /29 Haziran 2018 21:04

Avrupa zorunlu göçle ilgili düzenlemeyi nasıl yapacak?

AB'ye üye 28 ülkenin liderler zirvesi 12 saat pazarlığın ardından göç uzlaşısıyla sona erdi. Türkiye'ye sığınmacı anlaşması kapsamında ikinci 3 milyar euroyu vereceklerini teyit eden Merkel, "Anlaşmayı tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz" dedi.

SHABER3.COM

Göçü ve sığınmacı krizini Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük sorunlarından biri olarak ortaya koyan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB liderler zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılarla ilgili projeleri desteklemek amacıyla ikinci kez 3 milyar euro vereceklerini teyit eden Merkel, bu paranın proje bazında ödeneceğini duyurdu:

"Türkiye-AB anlaşmasını tüm yönleriyle uygulamak istiyoruz. En nihayet burada verilen önemli bir sinyaldir, Türkiye'ye ikinci 3 milyar euro'yu gönderme kararı almamız. Elbette projelere bağlı olarak. Sığınmacıların bakımı için… Ve Türkiye bu konuda olağanüstü işler yapıyor.''

Genel olarak Avrupa ülkelerine yönelik göç sorunuyla ilgili olarak bir uzlaşıya vardıklarını aktaran Merkel, AB üyesi ülkelerin görüş farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bunun doğru yönde atılmış önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Merkel, aldıkları kararlar doğrultusunda Almanya-Avusturya sınırında durdurulan sığınmacıların, daha önce Yunanistan ya da İspanya'da kayıt altına alınmış olmaları durumunda bu ülkelere gönderileceklerini, bunun karşılığında da bu ülkelere yardım edileceğini duyurdu.

Benzer anlaşmaların Almanya'nın komşu ülkeleriyle de yapılacağını belirten Merkel, "Göç konusu sadece tek tek her bir üye ülke için değil, tüm Avrupa için önemli bir sınav'' vurgusu yaptı.

Libya sahilleri açıklarında insan kaçakçılarına karşı mücadele amacıyla yürütülen Sofia misyonunu desteklemeyi sürdüreceklerini ve Afrika ülkelerine yardım amacıyla oluşturulan fona 500 milyon euro daha fazla vereceklerini belirten Merkel, sığınmacıların geldikleri ülkelerdeki sorunları da ele alacaklarını, bu bağlamda Libya ve Fas'ı daha yoğun şekilde destekleyeceklerini açıkladı. Yaşadışı göçün önlenmesi için daha fazla yatırım yapacaklarını sözlerine ekledi.

Almanya Başbakanı, ortak bir sığınmacı sisteminin oluşturulabilmesi için henüz yapılacak çok iş olduğu, ancak sağlam bir çerçeve anlaşmasına varıldığı görüşünü dile getirdi.

AB Konsey Başkanı Donald Tusk ise "Henüz bir başarıdan bahsetmek için çok erken. AB Konseyi'nde bir anlaşmaya vardık ama bu görevimizin en kolay kısmı. Asıl zor kısım, kararları sahada uygulamaya başladığımız zaman ortaya çıkacak'' dedi.

Tusk, Avrupa'daki sığınmacı sorununa ilişkin liderlerin uzlaştığı anlaşmanın 3 ana noktası olduğunu aktardı:

1) Bölgesel tahliye merkezleri

2) Bütçesel araçlar

3) Üye ülkelerin gönüllü olarak AB topraklarında kuracakları kontrol merkezleri
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa zorunlu göçle ilgili düzenlemeyi nasıl yapacak? Sonraki Haber >>

Beni Babam tutuklattı...

Beni Babam tutuklattı...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Sivaslı Ahmet Turan Alkan...

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Oy hırsızlığının en somut kanıtı

Mehmet Altan'dan ilk sözler

Mehmet Altan'dan ilk sözler

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:34:07