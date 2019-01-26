Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa ülkelerinden Maduro'ya 8 gün süre /26 Ocak 2019 16:56

Avrupa ülkelerinden Maduro'ya 8 gün süre

Almanya, İspanya ve Fransa sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

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Venezuela'da yaşanan iktidar mücadelesinde Almanya, İspanya ve Fransa, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun üzerindeki baskıyı artırıyor. Üç Avrupa ülkesi sekiz gün içinde seçimlere gidilmemesi halinde Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise "Venezuela'da hemen temiz, demokratik ve şeffaf bir seçime gidilmesi çağrısı yapıyoruz. Hükümet dayatma ya da devirme amacı gütmüyoruz. Venezuela'da demokrasi ve özgür seçim istiyoruz. Eğer 8 gün içerisinde seçim kararı alınmazsa İspanya, Guaido'yu Venezuela Devlet Başkanı olarak tanıyacak" açıklamasını yaptı.

İspanya'dan gelen açıklamaların ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Venezuela halkı özgür bir biçimde geleceğini belirleyebilmelidir. Önümüzdeki 8 gün içinde seçim tarihi açıklanmaması halinde Juan Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanımaya hazırız. Avrupalı müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz" ifadesine yer verdi.

Alman hükümet sözcü yardımcısı Martina Fietz de aynı mesajı Almanca olarak paylaştı.

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido geçen çarşamba günü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidarını "gayrimeşru" olarak nitelendirip kendisini geçici devlet başkanı ilan etmişti.
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