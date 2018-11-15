Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'nın Türkiye'ye sorduğu paralar meclis gündeminde /15 Kasım 2018 14:41

Avrupa'nın Türkiye'ye sorduğu paralar meclis gündeminde

Avrupa Sayıştay’ı uzmanlarından Bettina Jakobsen’in, Türkiye’nin göçmenlere harcanan 1,1 milyar Avro tutarındaki paradan faydalananların listesini vermeyi reddettiğini açıklaması üzerine CHP konuyu Meclise taşıdı.

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CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Türkiye göçmenlere harcanıldığı belirtilen 1,1 milyar Euro tutarındaki paradan faydalananların listesini neden vermemektedir? Bu para şu anda nerededir? Harcandıysa kimler tarafından ne şekillerde kullanılmıştır?” diye sordu.

Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar için gönderdiği yardım paraları ile Türkiye’nin harcadığı toplam paranın da ne şekillerde harcandığını soran Antmen’in önergesinde yer alan sorular şunlar;

– Türkiye göçmenlere harcanıldığı belirtilen 1,1 milyar Euro tutarındaki paradan faydalananların listesini neden vermemektedir? Bu para şu anda nerededir? Harcandıysa kimler tarafından ne şekillerde kullanılmıştır?

– Avrupa Birliği bu parayı Türkiye’ye ne zaman göndermiştir? Mülteciler, göçmenler ve sığınmacılar için gönderilen tutar toplamda ne kadardır? Bahsi geçen destek kimler tarafından nerelere harcanmıştır?

– Yurt dışından Türkiye’ye göçmenler, mülteciler ve sığınmacılar için gönderilen destekler nelerdir ve para yardımı ne kadardır? Bu destek ve paraları kimler göndermiştir? Kimler aracılığı ile ne şekillerde kullanılmıştır?

– 2010 yılından bu yana Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar için harcadığı para tutarı, önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle ne kadardır? Bu para nerelere harcanmıştır?

– Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışan, çalıştırılan mülteci, göçmen ve sığınmacı sayısı kaçtır? Bunlar hangi uyruğa sahiptir ve nerelerde çalışmaktadır?
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