Avrupa saatleri ileri-geri almaktan vazgeçiyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine ilişkin hazırlanan tasarıya onay verdi.





Brüksel’de bir araya gelen AP Ulaştırma Komitesi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde mevcut yaz ve kış saati uygulamasının değiştirilmesine yönelik tasarıyı görüştü.





ÜYE ÜLKELER 2020 YILI NİSAN AYINA KADAR KARAR VERECEK





Komite üyeleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 11’e karşı 23 oyla onayladı.





Buna göre, AB üyesi ülkeler 2020 yılı nisan ayına kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021’den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verilecek.