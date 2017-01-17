Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı belli oldu /17 Ocak 2017 23:31

Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı belli oldu

Avrupa Halk Partisi adayı Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu başkanlık seçimlerini kazandı.

Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz’un koltuğuna oturacak isim bugün belli oldu.

Seçim süreci sonuna kadar işledi. Dördüncü turda basit çoğunluk gerekiyordu. Sürecin bu aşamaya gelmesi yeni başkanın meşrutiyetini zedelemesi anlamına geliyor. 63 yaşındaki Tajani birçok konuda eleştirilere maruz kalıyor. 2010 – 2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapmıştı. Otomobil endüstrisine yakınlığı bazı çevreleri rahatsız ediyor. Ayrıca Tajani Silvio Berlusconi’ye yakınlığı ile biliniyor.


Antonio Tajani  Bu yıl Avrupa Parlamentosu'nda  ikinci kez yapılan Uluslararası Dil ve Kültür Festivaline katılan öğrencileri kabul etmişti  

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