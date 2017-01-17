Avrupa Parlamentosu'nun yeni Başkanı belli oldu

Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz’un koltuğuna oturacak isim bugün belli oldu.







Seçim süreci sonuna kadar işledi. Dördüncü turda basit çoğunluk gerekiyordu. Sürecin bu aşamaya gelmesi yeni başkanın meşrutiyetini zedelemesi anlamına geliyor. 63 yaşındaki Tajani birçok konuda eleştirilere maruz kalıyor. 2010 – 2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu’nun sanayiden sorumlu üyesi olarak görev yapmıştı. Otomobil endüstrisine yakınlığı bazı çevreleri rahatsız ediyor. Ayrıca Tajani Silvio Berlusconi’ye yakınlığı ile biliniyor.









Antonio Tajani Bu yıl Avrupa Parlamentosu'nda ikinci kez yapılan Uluslararası Dil ve Kültür Festivaline katılan öğrencileri kabul etmişti



