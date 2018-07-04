Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye vize muafiyeti için Kıbrıs şartı /04 Temmuz 2018 23:02

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye vize muafiyeti için Kıbrıs şartı

Avrupa Birliği'nin (AB) kısmi yasama organı Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tanınması koşuluna bağladı.

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AP'nin bugünkü gündeminde, terörizm ve büyük çaplı suçlarla mücadele için AB Polis Teşkilatı (Europol) ile Türk makamları arasında kişisel verilerin transferine dair AB ile Türkiye 'nin müzakerelere başlaması konusu vardı.

Deutsche Welle Türkçe'den Kayhan Karaca'nın haberine göre bununla ilgili hazırlanan rapor 110 ret, 24 çekimser oya karşı 538 evet oyuyla kabul edildi. Raporda, kişisel verilerin transferi konusunda müzakerelere başlanmadan önce Türkiye 'nin 'adalet ve içişleri alanlarında kıbrıs Cumhuriyeti ile tam, fiilen ve ayrımcılık yapmaksızın işbirliği yapmasının gerekli olduğu' ifadesi yer aldı.

TANIMA KOŞULU

Yani AP, kişisel verilerin transferiyle ilgili müzakereler için Güney kıbrıs Rum Yönetimi'nin tanınmasını koşul haline getirdi.

MAYISTAKİ ZİYARETTE YETERLİ BULUNMADI

AP'nin bugün kabul ettiği rapora eklediği kıbrıs koşuluna AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu'nun vereceği yanıt merak konusu.
Kişisel verilerin transferi konusunda Europol ile anlaşmaya varılması, AB 'ye vizesiz seyahatin koşullarından biri.

Türkiye Europol ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu şubatta AB 'ye resmen bildirmişti.

Mayıs sonunda AB heyetinin Ankara'da gerçekleştirdiği ziyarette ise Türkiye 'nin attığı adımlar yeterli bulunmamıştı.

AB TEMEL HAKLAR ŞARTIYLA İLGİLİ PÜRÜZLER…

Avrupa Komisyonu, konu hakkında hazırladığı taslak tavsiye kararında, ' kıbrıs Cumhuriyeti ile işbirliği' konusuna girmemiş, sadece varılacak anlaşmanın AB Temel Haklar Şartı ile uyumlu olması gerektiğini belirtmişti.

Ancak kişisel verilerin transferi konusunda varılacak anlaşmanın AP'den de onay alması gerekiyor.

AP'nin konuyu sonbaharda açıklayacağı Türkiye raporunda da gündeme getirmesi bekleniyor.

'KOMİSYON'DAN KAPSAMLI ETKİ ANALİZ RAPORU TALEP EDİLDİ'

AP tarafından bugün kabul edilen raporda, 'güvenlik alanında AB 'nin çıkarları açısından cezai konularda Türkiye ile işbirliğinin gerekliliği ve orantılılığı' hakkında Avrupa Komisyonu'ndan kapsamlı bir etki analiz raporu da talep edildi.

'İDAM VEYA İNSANLIKDIŞI MAHKUMİYET İÇİN KULLANILMASI RİSKİ'

Türkiye'deki temel hak ve özgürlükler sorununa da değinilen raporda, kişisel verilerin transferi konusunda anlaşma sağlanması halinde, transfer edilecek verilerin 'idam veya her türlü insanlıkdışı mahkumiyetin talebi, hükmü ya da infazı için kesinlikle kullanılmayacağına dair güvence istenmesi' şart koşuldu.

  'ANCAK ÇOK İSTİSNAİ DURUMLARDA…'
Türkiye'nin 'hukuksal, toplumsal ve kültürel yapısının AB 'ninkinden değişik olduğu, bu nedenle kişisel veri transferinin çok istisnai durumlarda ve ilgili kişi veya kişiler hakkında net güvenceler temin edildikten sonra gerçekleşmesi gerektiği' görüşüne yer verildi.

Raporda verilerin korunması ve muhafaza edilme süresi konusunda da Türkiye 'nin kendisini AB mevzuatına uyarlaması talep edildi. Varılacak anlaşmanın özel bir izleme mekanizmasının denetiminde olması ve işleyişinin periyodik değerlendirmelerle gözetlenmesi istenildi.

Vizesiz seyahat için büyük önem taşıyan kişisel bilgi paylaşımı anlaşmasının daha önce Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Makedonya, Sırbistan, Kanada, Bosna-Hersek, İzlanda gibi ülkelerle hayata geçirildiğine atıfta bulunuldu.
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