Avrupa Parlamentosu'ndan ilk kez üye ülkeye yönelik ağır yaptırım kararı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Macaristan'ı 'AB'nin demokratik değerlerini ve hukukun üstünlüğünü sistematik olarak ihlal etmekle' suçlayan raporu kabul etti.







AB anlaşmasının 7. maddesinin çalıştırılmasıyla Macaristan'ın AB'deki karar alma süreçlerinin dışında bırakılması dahil cezai prosedüre tabi tutulmasını talep eden rapor, 197 aleyhte ve 48 çekimser oya karşı 448 lehte oy aldı.





AP İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR ALDI





Raporda 8 yıllık Viktor Orban yönetimi altındaki Macaristan'da yargı bağımsızlığı, ifade, basın, akademi özgürlüğü, dinsel özgürlükler, azınlıkların ve sığınmacıların haklarıyla ilgili endişeler vurgulanıyor, yolsuzluğa dikkat çekiliyor.





İlk kez bir üye ülke hakkında yaptırım kararı alan AP, böylece Macaristan'ın AB'deki oy haklarının elinden alınması prosedürünün başlatılmasına yeşil ışık yaktı.





Karara Macaristan yönetiminden sert tepki var. Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, kararı, 'göçmen yanlısı siyasilerin küçük bir intikam operasyonu' diye niteledi.





ORBAN: GÖÇMENLERE HAYIR DEDİĞİMİZ İÇİN CEZALANDIRIYORSUNUZ





Dün de AP'nin oturumunda konuşan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, benzer bir tepki gösterdi:





"Bir topluluk, sınırlarını koruyanları cezalandırıyor. Her şeyi olduğu gibi açıkça söyleyelim. Macar halkı göçmenlere 'hayır' dediği için Macaristan'ı cezalandırmak istiyorsunuz."





'RAPORDA 37 HATA VAR'





Medyayı susturmak ve sivil toplum kuruluşları ile yargıyı hedef almakla suçlanan, kötü muamele de içeren sığınmacı karşıtı politikalarıyla tanınan Orban, AP'nin hazırladığı raporda 37 hata bulunduğunu savundu.





'MACAR HALKININ YERİNE KARAR VEREMEZSİNİZ'





''Siz bir hükümeti değil, bir ülkeyi cezalandırıyorsunuz. Macaristan'ın geleceği hakkında Macar halkının yerine siz karar vermek istiyorsunuz'' diye çıkışan Macaristan Başbakanı, şöyle devam etti:





'ŞANTAJA BOYUN EĞMEYİZ'





''Şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Macaristan sınırlarını koruyacak, kaçak göçmenleri durduracak ve haklarını savunacaktır. Bunu gerekirse size karşı da yapacaktır. Sınırlarımızı kendimiz koruyacağız ve kimle yaşayacağımıza kendimiz karar vereceğiz.''





ARTIK TOP ÜYE ÜLKELERDE





Macaristan'a yaptırım uygulanabilmesi için AP'nin kararının 28 AB üyesi ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Polonya'nın tasarıyı onaylamayarak, Macaristan'a yaptırım uygulanmasını engellemesi bekleniyor.





POLONYA DA BENZER DURUMDA





'Nükleer seçenek' diye nitelenen AB Sözleşmesi'nin 7'nci maddesi uyarınca, AB'nin temel değerlerinin ağır şekilde ihlal edildiği durumlarda birlik üyelerine çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor.





Avrupa Komisyonu, 2017 yılında benzer bir süreci Polonya'ya karşı başlatmıştı. Polonya, yargı alanında getirdiği reform ve değişikliklerle ülkede demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine uymamakla suçlanmıştı.





sputnik