Avrupa Parlamentosu tartışmalı telif hakkı yasasını reddetti

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tartışmalı telif hakkı yasası teklifini 278 'evet' oyuna karşı 318 oyla reddetti. 31 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Milletvekilleri dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının mevcut haliyle onaylanamayacağını belirterek konunun eylül ayında yeniden görüşülmesi kararını verdi.





ABD'nin önce gelen teknoloji devleri ve internet özgürlüğü savunucuları tasarıya şiddetle karşı çıkmış, kimileri tasarının geçmesi halinde 'internet meme'lerinin ve parodilerin bile yasaklanmasına yol açabileceğini vurgulamıştı.





Yasa tasarısının en çok itiraz edilen iki maddesi (Madde 11 ve madde 13) zor durumdaki haber yayımcılarının kazançlarını arttırmayı ve Google'ın sahibi olduğu Youtube veya Facebook gibi platformlarda telif haklarını ihlal eden içeriklerin yasaklanmasını amaçlıyordu.





Yayımcılar için adil bir bedel sağlanmasını ve internet üzerinde içerik paylaşımı yapan platformların bu yayımcılara ücret ödemeden bağlantı paylaşamamasını amaçlayan tasarıya, karşıtları 'bağlantı vergisi' adını takarak karşı çıkmıştı.





Madde 13 ise internet sitelerine telif hakkı yasaları konusunda daha fazla mesuliyet yüklüyor ve yüklenen yazı, imaj, ses ya da kodları teker teker değerlendirmeleri ve gerekirse filtrelemelerini talep ediyordu.





Muhalifler ise bu maddenin özellikle Youtube gibi yaratıcılık konusunda önemli içerikler üreten teknoloji firmalarının örtülü bir sansür politikası uygulamasına yol açacağını savunuyordu.









'DEMOKRASİ ADINA BİR ZAFER'





