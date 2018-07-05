Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu tartışmalı telif hakkı yasasını reddetti /05 Temmuz 2018 16:15

Avrupa Parlamentosu tartışmalı telif hakkı yasasını reddetti

Avrupa Parlamentosu, Wikipedia'nın ve diğer internet devlerinin itiraz ettiği, Beatles grubunun üyelerinden Paul McCartney'nin ise çıkması için yoğun çaba gösterdiği tartışmalı telif hakkı yasasını reddetti.

SHABER3.COM

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan Avrupa Parlamentosu milletvekilleri tartışmalı telif hakkı yasası teklifini 278 'evet' oyuna karşı 318 oyla reddetti. 31 milletvekili ise çekimser oy kullandı.
Milletvekilleri dijital dünyada yaratıcı içerik üretenlerin haklarını (haber, müzik, film) koruma amacı güden yasa tasarısının mevcut haliyle onaylanamayacağını belirterek konunun eylül ayında yeniden görüşülmesi kararını verdi.

ABD'nin önce gelen teknoloji devleri ve internet özgürlüğü savunucuları tasarıya şiddetle karşı çıkmış, kimileri tasarının  geçmesi halinde 'internet meme'lerinin ve parodilerin bile yasaklanmasına yol açabileceğini vurgulamıştı. 

Yasa tasarısının en çok itiraz edilen iki maddesi (Madde 11 ve madde 13) zor durumdaki haber yayımcılarının kazançlarını arttırmayı ve Google'ın sahibi olduğu Youtube veya Facebook gibi platformlarda telif haklarını ihlal eden içeriklerin yasaklanmasını amaçlıyordu.

Yayımcılar için adil bir bedel sağlanmasını ve internet üzerinde içerik paylaşımı yapan platformların bu yayımcılara ücret ödemeden bağlantı paylaşamamasını amaçlayan tasarıya, karşıtları 'bağlantı vergisi' adını takarak karşı çıkmıştı.

Madde 13 ise internet sitelerine telif hakkı yasaları konusunda daha fazla mesuliyet yüklüyor ve yüklenen yazı, imaj, ses ya da kodları teker teker değerlendirmeleri ve gerekirse filtrelemelerini talep ediyordu.

Muhalifler ise bu maddenin özellikle Youtube gibi yaratıcılık konusunda önemli içerikler üreten teknoloji firmalarının örtülü bir sansür politikası uygulamasına yol açacağını savunuyordu.


'DEMOKRASİ ADINA BİR ZAFER'

Google, Facebook ve diğer ABD'li teknoloji devleri adına lobi yapan  Avrupa Dijital Medya Birliği'nin (EDİMA) Başkanı Siada el Ramli tasarının reddedilmesinin ardından "Bugünkü oylama demokrasi adına bir zafer" dedi.
Düzenlemeyi savunan Fransız milletvekillerinden Pervenche Beres ise açıklamasında 'Sanatçılardan çalan ve hiçbir vergi ödemeyen ABD'li teknoloji devleri savaşı kazandı" yorumunu yaptı.

İnternet ansiklopedisi Wikipedi söz konusu oylamayı protesto etmek için İtalya dahil en az 3 ükede sitesini karartmıştı.Tasarıya karşı yapılan imza kampanyasına da 750.000 kişi destek vermişti.

Efsane İngiliz müzik grubu Beatles'ın üyesi Sir Paul McCartney'nin yanı sıra müzik ve film şirketleri ise tasarıyı desteklemeleri yönünde Avrupalı siyasiler üzerinde lobi yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Parlamentosu tartışmalı telif hakkı yasasını... Sonraki Haber >>

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Halkbank'ın cezası her an açıklanabilir!

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Rusya'da araç kalabalığa daldı...

Patreon bağışları neden önemli?

Patreon bağışları neden önemli?

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

Doğduğu gün doğumhaneden gözaltına alınmıştı, şimdi Atina'da büyüyor

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

AKP'li isimden tahammül sınırlarını zorlayan konuşma

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Dünya Kupası'nın en erken golü Hakan Şükür'den

Son kitaplar, Şok Gerçekler...

Son kitaplar, Şok Gerçekler...

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

'Zeki Güven'i Hanefi Avcı hedef göstermiştir'

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....

Şeytanın oyunlarına karşı uyardı....
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:36:44