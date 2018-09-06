Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Moldova’ya çağrı: Eğitimciler derhal serbest bırakılmasın

Eğitimcilerin derhal serbest bırakılmasını isteyen Avrupalı Parlamenterler, “Sizi daha önce bilgilendirmiştik, gözaltı haberiyle şoke olduk. Hiçbir hukuki prosedüre uyulmadan evlerinden ve okullarından gözaltına alınan 6 öğretmeni derhal serbest bırakın” ifadelerini kullandı.





AB Komşu Ülkeler ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’dan sonra Moldova’ya bir tepki Avrupa Parlamentosu’ndan geldi. Aralarında Rebacca Harms, Monica Macovei, Helmut Scholz, Pascal Durand, Jusa Inacio Faria, Tunne Kelam, Renate Sommer’in bulunduğu milletvekilleri iki sayfalık bir mektup yazarak, Moldova’daki gözaltına alınan ve Türkiye’ye hukuksuz şekilde iade edilmeye çalışılan eğitimcilerin derhal serbest bırakılması istendi.









Mektupda, en temel insan haklarının ihlal edildiği hatırlatılarak, Moldova’nın Avrupa Birliği aday ülke statüsünde olduğu, yol haritasına aykırı ve hukuk dışı hiçbir adımı atmaması gerektiği vurgulandı.











