Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu, Macaristan'a siyasi yaptırımları oylayacak /12 Eylül 2018 11:55

Avrupa Parlamentosu, Macaristan'a siyasi yaptırımları oylayacak

Sığınmacı düşmanı açıklamalarıyla gündeme gelen Macaristan’ın ırkçı lideri Viktor Orban hükümeti, Avrupa Birliği içerisinde siyasi yaptırımlarla karşı karşıya. Bugün Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamada diğer sağcı partiler Orban'ın arkasında birleşirken, Macaristan'ın AB içerisindeki karar alma süreçlerinin dışında kalması muhtemel görünüyor.

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Sığınmacı düşmanı politikaları başta olmak üzere yolsuzluk, temel ifade özgürlüğü gibi başlıklarda eleştirilen Macaristan’ın sağcı Viktor Orban'ın liderliğindeki hükümeti, Avrupa Birliği içerisinde siyasi yaptırımlarla karşı karşıya.

Bugün Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yapılacak oylama, Macaristan’da “yargının bağımsızlığı, yolsuzluk, ifade özgürlüğü, akademik özgürlükler, dini özgürlükler, tehlike altında görülen azınlıklar ve göçmen hakları” konusunda AB anlaşmasının yedinci maddesine dayanarak yapılacak. AB değerlerini düzenli olarak ihlal ettiğine karar verilirse, Macaristan karar alma süreçlerinde oy kullanma gibi bazı haklarından mahrum bırakılacak. AP’nin üçte ikisinin onaylaması durumunda, karar AB Konseyi'ne sunulacak.

'AB'NİN ŞANTAJINA BOYUN EĞMEYECEĞİZ'

Oylama öncesi, dün AP’de konuşan Orban, hükümetini AB’nin üzerine inşa edildiği demokratik değerlere karşı “sistematik bir tehdit” olarak gösteren AP raporunun Macaristan’ın onurunu zedelediğini belirtti. “Sizin kararınız ne olursa olsun, Macaristan bu şantaja boyun eğmeyecek, gerekirse size direneceğiz” ifadelerini kullanan Orban, “Macaristan sınırlarını koruyacak, yasadışı göçü durduracak ve haklarını koruyacak” dedi.

IRKÇI PARTİLER ORBAN'IN ARKASINDA BİRLEŞTİ

Macaristan’ın “göçmen ülkesi olmaya karşı çıktığı için” cezalandırılmak istendiğini öne süren Orban, AP’de yer alan ırkçı partilerin milletvekillerinden alkış aldı. İngiltere’de Brexit’i gündeme getiren aşırı sağcı  Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP) lideri milletvekili Nigel Farage, Orban'ın ve ülkesinin aşağılandığını savundu. AP içerisindeki sağcı milletvekillerinin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) grup lideri milletvekili Manfred Weber de “oylamada üyelerini serbest bırakacaklarını” ancak kendisinin Macaristan lehine oy kullanacağını belirtti. Sığınmacı düşmanı politikalarıyla bilinen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise parlamentodaki beş milletvekillerinin, Macaristan'a karşı oy kullanacağını açıkladı.

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