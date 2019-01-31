Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu Guaido'yu tanıdı /31 Ocak 2019 15:42

Avrupa Parlamentosu Guaido'yu tanıdı

Avrupa Parlamentosu (AP), Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaidó'yu ülkenin geçici devlet başkanı olarak tanıdı.

SHABER3.COM

AP, Avrupa Birliği (AB) üyesi tüm ülkelerden de aynı yönde karar almalarını istedi.

Juan Guaidó daha önce kendisini ülkesinin geçici lideri ilan etmiş ve Venezuela'daki iktidar mücadelesi gerginleşmişti.

Guaidó, New York Times gazetesinde yayımlanan makalesinde ise Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesine destek almak için orduyla gizli görüşmeler yaptıklarını yazdı:

"Silahlı kuvvetler ve güvenlik güçleri üyeleriyle gizli toplantılarımız oldu. Ordu'nun Maduro'dan desteğini çekmesi hükümet değişiminde hayati önemde ve silahlı kuvvetlerin çoğunluğu, ülkenin son dönemde çektiği sancıların katlanılamaz olduğunda hemfikir."
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