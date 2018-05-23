Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Parlamentosu,, 24 Haziran'a gözlemci göndermiyor /23 Mayıs 2018 15:29

Avrupa Parlamentosu,, 24 Haziran'a gözlemci göndermiyor

24 Haziran'daki erken seçimlere resmi gözlemci göndermeme kararı aldı. Açıklamada, "AP, Türkiye'de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak" denildi.

Avrupa Parlamentosu,, 24 Haziran'a gözlemci göndermiyor

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’de 24 Haziran’da düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için gözlemci göndermeyeceği açıklandı. AP’nin Demokrasi Destek ve Seçim Koordinasyonu Grubu Eş Başkanları David McAllister ve Linda McAvan’ın ortak açıklamasında, “AP, Türkiye’de yapılacak (24 Haziran) seçim sürecini denetlemeyecek, süreç ve seçim sonuçları hakkında yorum yapmayacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bir AP üyesinin referanduma ilişkin yapacağı herhangi bir açıklamanın hiçbir şekilde AP’nin görüşünü yansıtmayacağı da kaydedildi.
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