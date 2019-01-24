Samanyolu Haber /Spor / Avrupa Para Ligi'nde Beşiktaş ilk 20'ye girdi /24 Ocak 2019 14:06

Avrupa Para Ligi'nde Beşiktaş ilk 20'ye girdi

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte’in hazırladığı ‘Money League 2019’da (Para Ligi) Türkiye’den Beşiktaş 26’ncı sıradan adını yazdırdı.

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Hürriyet’in haberine göre raporda İspanyol kulüplerinden Real Madrid 750.9 milyon avro, Barcelona 690.4 milyon avro ve İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United 666 milyon avroyla ilk üç sırada yer aldı.

Listenin ilk 20 sırasını Avrupa’nın ilk beş ligindeki ekipler oluşturdu.

Beşiktaş 165.7 milyon avroyla sıralamada yer alırken, en yüksek geliri 74.4 milyon avroyla yayın gelirinden elde etti. Siyah beyazlıların diğer gelir kalemlerini 68.5 milyon avroluk ticari ve 22.8 milyon avroluk maç günü gelirleri oluşturdu.

En çok İngilizler kazandı

Listenin ilk 20 sırasında yer alan takımların dokuzunu İngiliz ekipleri oluşturuyor. Sıralamada 3 milyar 733 milyon avro gelir elde eden İngiliz kulüplerini, dört İtalyan, üç İspanyol, üç Alman ve bir Fransız ekibi izledi.
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