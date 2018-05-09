Avrupa nüfusu yaşlanmaya devam ediyor

İtalya nüfusunun yüzde 34,8'i, Yunanistan nüfusunun ise yüzde 33,6'sı yaşlı kesimden oluşurken ekonomik sebeplerle Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen ve milyonlarca Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'daki yüzde 32,4'lük yaşlılık oranı dikkat çekiyor.



Euronews'in haberine göre, nüfusunun her 3 kişiden birisinin 64 üzeri yaştaki kişilerden oluştuğu diğer ülkeler ise sırasıyla Finlandiya (%33.2) ve Portekiz (%32.5).



Yaşlılık oranının en düşük olduğu Avrupa ülkelerinde ise küçük çaplı bir düşüşün saptandığı Lüksemburg (% 20,5), İrlanda (% 20,7), Kıbrıs (% 22,8), Slovakya (%21,5).



Avrupa'da 1997-2017 yılları arasında yaşlılık oranlarında artış var



20 yıl önce Avrupa halklarında bir yaşlıya 5 çalışan düşüyordu. Bu oran ekonomik sistemin işleyişini de belirleyen 'yaşlı bağımlılık oranı'nı ifade ediyor.



Günümüzde ise yaşlılık oranlarındaki artış sebebiyle Avrupa'da, çalışan her 3 kişiye, iş gücü olmayan bir yaşlı düşüyor.



Türkiye'de yaşlılık



Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 raporuna göre Türkiyede son 5 yılda yaşlı bağımlılık oranında artış tespit edildi. Yaşlılık oranı 2013 yılnda %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükseldi.



Tespit edilen artışa rağmen Türkiye Cumhuriyeti, yaşlı bağımlılık oranlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor.



