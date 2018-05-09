Samanyolu Haber /Sağlık / Avrupa nüfusu yaşlanmaya devam ediyor /09 Mayıs 2018 17:57

Avrupa nüfusu yaşlanmaya devam ediyor

Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) 2017 raporuna göre Avrupa Birliği ülkelerinin nüfus ortalamalarında 65 yaş ve üzeri kesimin payının yüzde 19,4'e yükseldiği açıklandı. Başka bir deyişle Avrupa'da 64 yaş üzerinde kişilerin sayısı 100 milyonu aştı. Bu çarpıcı oran özellikle İtalya ve Yunanistan'da rekor kırıyor.

SHABER3.COM

İtalya nüfusunun yüzde 34,8'i, Yunanistan nüfusunun ise yüzde 33,6'sı yaşlı kesimden oluşurken ekonomik sebeplerle Avrupa'nın lokomotifi olarak görülen ve milyonlarca Türk'e ev sahipliği yapan Almanya'daki yüzde 32,4'lük yaşlılık oranı dikkat çekiyor.

Euronews'in haberine göre, nüfusunun her 3 kişiden birisinin 64 üzeri yaştaki kişilerden oluştuğu diğer ülkeler ise sırasıyla Finlandiya (%33.2) ve Portekiz (%32.5).

Yaşlılık oranının en düşük olduğu Avrupa ülkelerinde ise küçük çaplı bir düşüşün saptandığı Lüksemburg (% 20,5), İrlanda (% 20,7), Kıbrıs (% 22,8), Slovakya (%21,5).

Avrupa'da 1997-2017 yılları arasında yaşlılık oranlarında artış var

20 yıl önce Avrupa halklarında bir yaşlıya 5 çalışan düşüyordu. Bu oran ekonomik sistemin işleyişini de belirleyen 'yaşlı bağımlılık oranı'nı ifade ediyor.

Günümüzde ise yaşlılık oranlarındaki artış sebebiyle Avrupa'da, çalışan her 3 kişiye, iş gücü olmayan bir yaşlı düşüyor.

Türkiye'de yaşlılık

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 raporuna göre Türkiyede son 5 yılda yaşlı bağımlılık oranında artış tespit edildi. Yaşlılık oranı 2013 yılnda %7,7 iken, 2017 yılında %8,5’e yükseldi.

Tespit edilen artışa rağmen Türkiye Cumhuriyeti, yaşlı bağımlılık oranlarında birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa nüfusu yaşlanmaya devam ediyor Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:45