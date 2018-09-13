Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’nın en şişmanı Türkiye /13 Eylül 2018 13:39

Avrupa’nın en şişmanı Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü’nün 51 ülkede yürüttüğü obezite araştırmasında sınıfta kaldık. Türklerin yüzde 32.1’i obez çıktı. Türkiye'yi Malta ve İngiltere takip etti.

SHABER3.COM

Dünya Sağlık Örgütü , Avrupa ve Orta Asya ülkelerindeki obezite oranlarını açıkladı. 51 ülkenin yer aldığı sıralama, insanların boy ve kilo oranlarına göre hazırlandı.

Listenin ilk sırasında yüzde 32.1 obezite oranıyla Türkiye yer aldı. Onu yüzde 28.9 ile Malta ve yüzde 27.8 ile İngiltere takip etti. Örgüt, obezitenin özellikle tip 2 şeker ve kalp hastalıklarına neden olduğunu ve bunun erken ölüme yol açığını belirtti. Uzmanlar toplumdaki obezite oranının düşürülmesi için dengeli beslenme ve düzenli spor yapılmasını tavsiye ediyor.

 DÜNYADA 27'NCİYİZ

 Dünyanın en obez ülkesi yüzde 50 ile Cook Adaları, Türkiye ise dünyada 27'nci sırada.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa’nın en şişmanı Türkiye Sonraki Haber >>

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

Tanrıkulu: Bakanın tutuklu kardeşi mektupla işkenceyi anlattı

'Amariga bizi kıskanıyor'

'Amariga bizi kıskanıyor'

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Ağlayacağım, oğullarım çıkınca sevinçten ağlayacağım

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

Okyanusta dev Gri balina sürprizi

ATV'den ilginç sansür

ATV'den ilginç sansür

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

Çocuklar daha önce de Nihat Doğan'ın evine gitmiş

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

TRT spikeri çektiği videoyla TRT'ye veda etti

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

'AİHM artık mahkeme değil, AKP ile masaya anlaşan ticari bir kurum'

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay

Türkücü Nihat Doğan'ı gözaltına aldıran olay
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:12:52