Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa’nın en güçlü ülkesi azınlık hükümetiyle yönetilemez /12 Haziran 2019 10:08

Avrupa’nın en güçlü ülkesi azınlık hükümetiyle yönetilemez

Almanya’da koalisyon hükümetinin ne kadar iş başında kalabileceği tartışmaları ülke gündeminden düşmüyor. Tartışmaya katılan CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus “Avrupa’nın en güçlü ülkesi, azınlık hükümetiyle yönetilemez” diyerek erken seçime karşı olduklarını söyledi.

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AVRUPA Parlamentosu seçimlerinde oy kaybeden, anketlere göre de oyları düşmeye devam eden hükümet ortakları CDU/CSU ile SPD koalisyonu, ne kadar daha iş başında kalabilecek? Bu soru, Almanya'nın gündeminden düşmüyor. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus, “Meclis, başbakan ve hükümet 2021 yılına kadar seçilmiştir” diyerek, hükümet değişikliği veya erken bir seçimin gündemde olmadığı mesajını verdi. Brinkhaus, “Avrupa'nın en güçlü ülkesi Almanya, azınlık hükümetiyle yönetilemez” dedi.

BAŞBAKAN ADAYI
‘CDU'nun gelecek seçimlerde başbakan adayı kim olacak?’ sorusu da Almanya’da en çok merak edilen konulardan. Parti Genel Başkan Yardımcısı Armin Laschet, CDU Lideri Annegret Kramp Karrenbauer'in başbakan adaylığının karara bağlanmadığını söylerken, CDU Grup Başkanı Brinkhaus, Kramp Karrenbauer için “O bizim gelecek başbakan adayımız” dedi. CDU'nun koyu muhafazakar kanadı ‘Değerler Birliği’ ise başbakan adayının CDU/CSU üyeleri tarafından seçilmesini istiyor. Değerler Birliği Başkanı Alexander Mitsch, yakında bu yönde bir girişim başlatacaklarını söyledi ve “Büyük koalisyon hem içerik olarak hem de vatandaşın gözünde bitti” dedi.
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