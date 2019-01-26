Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Merkez Bankası'ndan Atatürk'lü banknot /26 Ocak 2019 12:51

Avrupa Merkez Bankası'ndan Atatürk'lü banknot

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Atatürk’ün portresinin bulunduğu euro bastı. Türk koleksiyonerin çalışmaları sonucunda basılan para piyasada kullanılan euro ile aynı özelliklerde bulunuyor. Para, turizmde tanıtım ve hatıra amacıyla kullanılacak.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerinde Atatürk'ün portresinin bulunduğu hatıra parası bastı. Nümismat (Madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın çalışma arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü süreç sonucunda basılan para, Türkiye'nin tanıtımı ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla turizm alanında kullanılacak. Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalitesinde ve özelliklerinde basıldı. Koleksiyoner Honaş, bundan sonraki amacı ise bir ‘Cumhurbaşkanları Serisi' oluşturmak. Honaş, konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunacak.


Yıllardır Nümismatik ile uğraştığını aktaran Honaş, süreci şu sözlerle anlattı:

"Bir akşam beni takip eden arkadaşlarımdan biri (İbrahim Gölgeli) beni aradı ve "Avrupa'da yaşıyorum, Avrupa Merkez Bankası bu tür paralar basıyor, bu konuda öncü olmak istiyorum. Yardımcı olur musun?" dedi ben de kabul ettim. Fakat tuhaf geldi, Avrupa Merkez Bankası bizim paramızı neden bassın diye düşündüm, sonra bir ön çalışma yaptım. İlk başta olabilirliği konusunda endişelerim vardı. Paranın tasarımını Hollanda vatandaşı bir tasarımcımız (Christian Petermann) üstlendi. O konuda benim de yardımlarım oldu. Sonraki süreçte paraya son halini verdik ve basım takvimin beklemeye geçtik. Teslim ettikten kısa bir sonra paranın basılmasına ilişkin Avrupa Merkez Bankası'ndan ön onayın alındığına dair bilgi geldi. 3 hafta sonra da para basıldı".
Paranın, turizm amacıyla kullanılacağının altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde ülkelerinin tanıtımı açısında bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" ifadelerini kullandı.
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