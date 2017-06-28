Avrupa Konseyi'nden OHAL komisyonu açıklaması





Bu buluşmada işlerine dönebilmek için açlık grevi yapan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça’ya değindi.





Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarılan ve işlerine dönebilmek için açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça konusunda Türkiye Başbakanını arayacağını söyleyerek “Başbakan Yıldırım’ı arayarak Gülmen ve Özakça’nın serbest bırakılmalarını isteyeceğim” dedi. Jagland, Türkiye’de Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle alınan karar ve yürürlüğe konulan uygulamalara ilişkin hukuki şikâyetleri olanların başvuruları için kurulan OHAL Komisyonu’na da değindi. Jagland, “Komisyon çalışmalarına şimdi başlamak zorunda” dedi.





İşlerini geri almak için sürdürdükleri açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan eğitimciler, “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” yapmakla suçlanıyor. Gülmen ve Özakça 14 Eylül’de yargılanmaya başlayacak. Tutuklu olan Gülmen ve Özakça’nın devam ettiği açlık grevi 110. gününde. DW’de yer alan habere göre, OHAL kapsamında alınan KHK ile görevlerinden ihraç edilen Gülmen, Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyeliği, Özakça ise Mardin’de sınıf öğretmenliği yapıyordu.