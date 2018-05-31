Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi Türkiye seçim raporu: OHAL seçim atmosferini olumsuz etkiliyor /31 Mayıs 2018 15:33

Avrupa Konseyi Türkiye seçim raporu: OHAL seçim atmosferini olumsuz etkiliyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Heyeti, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili hazırladığı raporu yayımladı.

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İki günlük Türkiye ziyaretinde komisyon, TBMM Yüksek Seçim Kurulu ( YSK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK gibi çok sayıda kurum ve kuruluşla görüştü.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Heyeti, gazeteciler, medya temsilcileri, farklı siyasi partiler ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerle buluştu.

Raporda dikkat çeken maddeler şöyle :

• Hazırlanan raporda, kadın milletvekili adaylarının az sayıda olmasının altı çizildi

Raporda ayrıca, seçimlerin tarafsız, özgür ve uluslararası standartlar içersinde yapılmasının önemine değinildi.

• Delegasyon, seçimlerin yapılmasından sadece bir ay önce seçim kanununda değişiklik yapıldığını ve bu değişikliğin seçimlerden sonra uygulanacak olmasına dikkat çekti.

• kanunundaki değişim süresi ve seçimlerin yapılması arasındaki zamanın kısa olması Venedik Komisyonunun tavsiyelerine uymamakla birlikte böyle bir düzenlemenin Türkiye’deki daha önceki seçimlere benzemediğine dikkat çekildi

• Görüşülen kişilerin seçim kanununda yapılan değişiklikle beraber müdahale edilme riskine karşı seçim güvenliği, şeffaflığının azaldığı endişeleri dile getirildi.

• Türkiye’nin OHAL ile yönetildiği sırada, ifade özgürlüğü, Güneydoğuda devam eden operasyonlar ve tutuklanan gazeteci ve siyasilerin sayısı gibi nedenlerin seçim atmosferini olumsuz etkilediği altı çizildi
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