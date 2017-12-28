Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Konseyi: KHK'leri incelemeye aldık /28 Aralık 2017 11:22

Avrupa Konseyi: KHK'leri incelemeye aldık

Avrupa Konseyi kamuoyunun tepkisini çeken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) üzerine açıklama yaptı Açıklamada KHK'ların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumu yönünde üye ülkelerin endişeleri vurgulandı.

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Avrupa Konseyi kamuoyunun tepkisini çeken 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) üzerine açıklama yaptı. Konsey Sözcüsü Daniel Holtgen gelişmelerin yakından incenlendiğini ve son KHK'lar ile bazı endişelerin oluştuğunu açıkladı.

'KOMİSYON KURULMASINI İSTEMİŞTİK'

Konsey sözcüsü Daniel Holtgen on binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye'ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirterek, "Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN TUTUMU

Holtgen, "Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

'İNCELEMEYE ALDIK'

Euro News Türkiye'de yayınlanan habere göre Sözcü, "Avrupa Konseyi'nin kısa süre içerisinde Türk hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı. Sözcü Holtgen, KHK'leri inceledikleri sırada kamudan ihraçların devam etmesinin de farklı bir sorunu beraberinde getirebileceğini ekledi.
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