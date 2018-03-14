Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi: AYM kararları uygulanmazsa AİHM artık direkt devreye girer /14 Mart 2018 10:12

Avrupa Konseyi: AYM kararları uygulanmazsa AİHM artık direkt devreye girer

Avrupa Konseyi (AK) Genel Sekreteri Thorbjorn Jaglan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına rağmen tutukluluk halleri süren gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) devreye gireceği uyarısında bulundu.

SHABER3.COM

Anayasa Mahkemesi (AYM), 11 Ocak’ta ikilinin tutukluluğuna ilişkin hak ihlali kararı vererek tahliyenin önünü açmıştı. Ancak Altan ve Alpay’ın yargılandıkları iki farklı ağır ceza mahkemesinden tahliye kararı çıkmamıştı. AİHM, Alpay ve Altan’ın hak ihlaline uğrayıp uğramadığına ilişkin kararını 20 Mart 2018’de Türkiye saatiyle 12’de duyuracak.
 
Türkiye’de AYM’ye bireysel başvuru hakkının çok önemli olduğunun, AİHM’nin Avrupa Konseyi üyesi ülkelerdeki yargı unsurlarının yerine geçme durumunun söz konusu olmadığının altını çizen Jagland, “AYM kararlarına saygı gösterilmezse bu mahkemeye yapılan başvuruların tamamı doğrudan AİHM’ye gelir. AİHM, AYM’nin artık etkili bir iç hukuk yolu olmadığı sonucuna varırsa bu dosyalar hakkında karar verir” dedi.

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa Konseyi: AYM kararları uygulanmazsa AİHM artık... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:20:33