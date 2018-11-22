Avrupa İslam Üniversitesi Rektörü hakkında tutuklama kararı çıkınca kayıplara karıştı

Ama 57 yaşındaki Bahçekapılı, bu karar çıkmadan izini kaybettirdi. Savcılık, Bahçekapılı'nın Hollanda dışına çıktığını düşünüyor.

Denkliği geri alınabilir

AD gazetesine konuşan savcılık sözcüsü, rektörün yakalanması için gereken herşeyin yapıldığını söyledi.

Gazeteye göre, Avrupa İslam Üniversitesi'nde son 2 yılda yanlış giden her olayın merkezinde Nedim Bahçekapılı yer alıyor. Okul, vergi dolandırıcılığı ve sahte kursların yanısıra, sadece yüksek okul izni bulunmasına rağmen kendisini akademik yeterliliğe sahip bir üniversite olarak tanıtıyor.

Hollanda Eğitim Bakanı Ingrid Engelshoven, Avrupa İslam Üniversitesi'nin denkliğini geri almak istediğini açıkladı.

'Ruhani lider'

Hollanda Eğitim Müfettişliği, 2016 yılında gerçekleştirilen operasyon sonrası hazırladığı raporda, IUE tarafından "dolandırıcılık ve kara para aklama" suçlamasıyla gözaltına alınan Bahçekapılı'ya güvenilmesinin, "öğrenciler, çalışanlar ve topluma zarar vereceği" vurgulandı.





Okul tarafından Hollanda Eğitim Müfettişliği'ne gönderilen yazıda ise, Bahçekapılı'dan "Ruhani lider" diye söz edildi.





Avrupa İslam Üniversitesi'nin yazısında, "Nedim Bahçekapılı, öğretmen, öğrenciler ve toplum tarafından 'ruhani lider' olarak kabul edilmektedir. Bilgisi ve tecrübesi bakımından kurumumuz için vazgeçilmez bir kişidir" dendi.





Okulun Facebook sayfasında Türkçe olarak yer alan açıklamada da, "Bahçekapılı hakkındaki iddiaların, kötü niyetli insanların aslısız suçlamaları" olduğu öne sürüldü.





AD gazetesi ise mahkemenin Bahçekapılı ile ilgili iddialar konusunda herhangi bir açıklama yapmadığına dikkati çekerek, sadece yargılama sürecinde tutuklu olmasını kararlaştırdığına işaret etti.





IUE yetkilisi: Bahçekapılı'nın yönetime karıştığı iftirasını attılar

IUE'den bir yetkili BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, 2016 yılından bu yana okul hakkında bir soruşturma sürdüğünü belirterek, gözaltı kararının bununla bağlantılı olduğunu söyledi.





Bahçekapılı'nın, operasyonlar sonrasında gözaltına alındıktan sonra, "sadece rektörlük yapması ve idari işlere karışmaması şartıyla" tahliye edildiğini anlatan IUE yetkilisi, şunları söyledi:





"Nedim Bey, sadece rektör olarak görevine devam etti. Bu süreçte üniversite yönetimine alınan bazı kişiler ile eski yöneticiler arasında anlaşmazlık yaşandı. Yeni gelenler görevden uzaklaştırılınca, Bahçekapılı'nın yönetime karıştığı iftirasını attılar. Mahkeme de bu ifade üzerine tutuklama kararı verdi."





IUE yetkilisi, Bahçekapılı'nın yurtdışında olduğunu bu nedenle tutuklama işleminin yapılamadığını söyledi.





Yetkili, BBC Türkçe'nin, "Şu anda Türkiye'de mi kendisi?" sorusuna da, "Nerede olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.