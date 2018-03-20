Avrupa ile yaşanan gerginlikte ilk darbe Türkçe'ye geldi...

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Türkçe’nin çalışma dili olmaktan çıkarılması yönünde karar aldı. Karara gerekçe olarak tasarruf tedbirleri gösterildi.





Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre. AKPM’nin aldığı karar bağlamında, Genel Kurul ve komite toplantılarında Türkçe çeviri için ayrılan bütçe kalemi iptal edildi. Türkçe’nin resmi çalışma dili olmaktan çıkarılması Türkiye’nin 2016 öncesi sisteme dönmesi sonucunu doğurabilir. Türkiye, 2016 öncesinde çeviri masraflarını kendisi karşılayarak Türkçe çeviri yapılmasını sağlıyordu.







Türkçe’nin çalışma dili olması Türkiye’nin büyük donör olmasıyla doğrudan bağlantılıydı. Türkiye’nin bu statüden ani bir kararla vazgeçmesi AKPM’yi bütçede çok ciddi kemer sıkma önlemleri almaya itti. Türkiye’nin AK bütçesine katkısını düşürmesinin ocakta kesinleşmesinin ardından Türkçe’nin çalışma dili statüsüne son verilmesi için çalışmalara başlanmıştı. Bu doğrultuda rapor hazırlandı ve Türkiye’nin imajı açısından oldukça olumsuz olan bu karar alındı.





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