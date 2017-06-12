Avrupa Birliği'nin gönderdiği 2.19 Milyar Euro ne oldu?

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi.





Basında AB’nin Türkiye’yle üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan mali yardımların nasıl harcandığını denetleyeceğine ilişkin haberler çıktığını anımsatan Doğan, “Haberlerde yer alan bilgilere göre Avrupa Birliği, 2007 yılından bu yana Türkiye'ye 2.19 milyar avro mali kaynak aktardı. Türkiye bu rakamla AB'den en fazla maddi yardım alan ülke durumunda” dedi.





Doğan, bugüne kadar Türkiye'ye ilişkin böyle bir uygulamada bulunmayan Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye olan güveninin sarsıldığının da bir göstergesi olduğunu belirtti.





Alınan maddi yardımların hem şeffaflık ilkesi gereği hem de uluslararası kamuoyunda Türkiye’ye olan güveni artırması bakamından nerelere harcandığının açıklanması gerektiğini kaydeden Doğan, Bakan Çelik’e şu soruları yöneltti:

-2007 yılından bu yana Avrupa Birliği’nden Türkiye’ye ne kadar mali yardım yapılmıştır?-Bu yardımların nasıl harcandığına ilişkin bir ulusal denetleme mekanizması var mıdır?

-2007 yılından bu yana yapılan yardımlar kalem kalem nerelere harcanmıştır?





Türkiye'ye AB desteği denetlenecekTürkiye'nin üyelik müzakereleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nden aldığı mali desteğin etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı mercek altına alınacak.Görevi Brüksel'in mali kaynaklarının nasıl yönetildiğini kontrol etmek olan AB Sayıştayı, Türkiye'ye 2007'den bu yana ödenen 2.19 milyar euronun nasıl harcandığının inceleneceğini açıkladı. Değerlendirme sırasında harcamalar üç başlık altında incelenecek. Bu başlıklar; hukukun üstünlüğü ve insan hakları, demokrasi ve yönetim ile eğitim ve istihdam alanındaki sosyal projeler olacak.Daha önce denetlenmiyorduİnceleme sürecinin başındaki AB denetçisi Hans Gustaf Wessberg, üyelik müzakereleri yürütülen Türkiye'ye yardımların etkinliğini daha önce denetlemediklerini belirtti. Wessberg, "Türkiye, AB içerisinde yabancı yardımları en fazla alan ülke.





Ayrıca uluslararası ilişkiler, savunma, göç, terörle mücadele ve ticaret konusunda stratejik bir ortak" değerlendirmesinde bulundu.Denetleme sürecinin sonuçlarının 2018'de yayınlanması bekleniyor.Avrupa Birliği, Türkiye'nin üyelik müzakereleri için toplam 6 milyar euroluk fon ayırdı.Türkiye'de geçtiğimiz yılki darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar nedeniyle başta Avusturya olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, Ankara ile AB arasında 2005'te başlayan tam üyelik müzakerelerinin askıya alınması için çağrıda bulunmuştu

CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, Avrupa Birliği (AB) tarafından Türkiye’ye yapılan ve hakkında inceleme başlatılan 2.19 milyar Euro'nun nereye harcandığını sordu.