Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya destek yok /11 Aralık 2017 17:37

Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya destek yok

20 yıl sonra Brüksel'i ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı olan Binyamin Netanyahu Avrupa Birliği'nden (AB) Kudüs konusunda istediği desteği alamadı.

Avrupa Birliği'nden Netanyahu'ya destek yok

AB yetkilileriyle bir araya gelen Netanyahu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını memnuniyetle karşıladığını söyleyerek "Çoğu Avrupa ülkesinin büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyacağına, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağına ve güvenlik, refah ve barış için çalışacağına inandığını" söyledi.
Netanyahu ile Brüksel'de görüşen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin yanıtı ise "ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını desteklemiyoruz" oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çarşamba günü Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması İslam dünyasında büyük tepki görmüş, birçok ülkede gösteriler düzenlenmişti.

Mogherini: AB'nin pozisyonu değişmedi
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ise birliğin Kudüs meselesindeki pozisyonunun değişmediğini söyledi.
Mogherini AB'nin Kudüs konusunda "uluslararası uzlaşıyı" tanımayı sürdüreceğini belirtti.
AB temsilcisi, "İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlıkta en gerçekçi çözüm iki devletli ve Kudüs'ün her iki devletin de başkenti olduğu yapıya dayanıyor" dedi.

İsrail Kudüs'ün başkenti olduğunu iddia ediyor.
Filistinliler ise 1967 yılında İsrail tarafından işgal edilen Doğu Kudüs'ün gelecekte kuracakları Filistin devletinin başkenti olacağını vurguluyor.
İsrail'in Kudüs üzerindeki egemenliği uluslararası toplum tarafından tanınmıyor ve ülkeler büyükelçiliklerini Tel Aviv'de tutuyor.
1993'te İsrail ile Filistin Özerk Yönetimi arasında imzalanan Oslo Anlaşmaları, Kudüs'ün nihai statüsünün barış görüşmelerinin son aşamalarında ele alınmasını öngörüyordu.
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