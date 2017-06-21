Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği yasaklama kararı alınca Belçikalılar ayağa kalktı... /21 Haziran 2017 14:45

Avrupa Birliği yasaklama kararı alınca Belçikalılar ayağa kalktı...

Belçika'nın ulusal yemeklerinden patates kızartmasının Avrupa Komisyonu tarafından yasaklanma girişimi öfkeye sebep oldu.

SHABER3.COM



Guardian'ın haberine göre çikolata, bira ve ulusal futbol takımıyla birlikte Belçika kültüründe önemli bir yer kaplayan patates kızartmasının yasaklanması girişimi, yetkililer tarafından ‘Belçika halkına karşı suç' olarak yorumlandı.

AB yetkilileri ise amacın patates kızartmasının yasaklanması olmadığını dile getirdi.

?Komisyonun önerisine göre kızartılmadan önce patateslerin biraz haşlanarak, akrilamid maddesinin oluşumunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Tehlikeli bir bileşim olan akrilamidin, 120 derecenin üstünde kızartılan yiyeceklerde ortaya çıkabildiği ve bunun önüne geçilmek istendiği kaydedildi.

TURİZM BAKANI: ÇOK YAZIK OLUR

Patates kızartmasını icat ettiğini savunan Belçika ise böyle bir hareketin, kızartmanın tadını mahvedeceğini ve ülkenin zengin gastronomik geleneğini yok edeceğini söylüyor.

Belçika Turizm Bakanı Ben Weyts, ülkenin kültürel bütünlüğü adına komisyonun kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

Weyts, "Kızartmalarımız, tatlarını ustalarına borçlu. Onlar patatesleri çiğ olarak kızartıp ardından ikinci kez kızartıyorlar. Ülkemiz dışında farklı kültür olmasını anlıyorum. Fakat bizim kendi kültürel geleneğimiz var. Eğer Avrupa Birliği bunu yasaklarsa, çok yazık olur" dedi.
<< Önceki Haber Avrupa Birliği yasaklama kararı alınca Belçikalılar... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Hocaefendi'nin ilk selfie röportajı ve Endonezya'ya mesajı

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım

THY uçağında skandal darp görüntüsü

THY uçağında skandal darp görüntüsü

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!

Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:51:36