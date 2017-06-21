Avrupa Birliği yasaklama kararı alınca Belçikalılar ayağa kalktı...

Guardian'ın haberine göre çikolata, bira ve ulusal futbol takımıyla birlikte Belçika kültüründe önemli bir yer kaplayan patates kızartmasının yasaklanması girişimi, yetkililer tarafından ‘Belçika halkına karşı suç' olarak yorumlandı.

AB yetkilileri ise amacın patates kızartmasının yasaklanması olmadığını dile getirdi.

?Komisyonun önerisine göre kızartılmadan önce patateslerin biraz haşlanarak, akrilamid maddesinin oluşumunun önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtildi.





Tehlikeli bir bileşim olan akrilamidin, 120 derecenin üstünde kızartılan yiyeceklerde ortaya çıkabildiği ve bunun önüne geçilmek istendiği kaydedildi.





TURİZM BAKANI: ÇOK YAZIK OLUR





Patates kızartmasını icat ettiğini savunan Belçika ise böyle bir hareketin, kızartmanın tadını mahvedeceğini ve ülkenin zengin gastronomik geleneğini yok edeceğini söylüyor.





Belçika Turizm Bakanı Ben Weyts, ülkenin kültürel bütünlüğü adına komisyonun kararı tekrar gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.





Weyts, "Kızartmalarımız, tatlarını ustalarına borçlu. Onlar patatesleri çiğ olarak kızartıp ardından ikinci kez kızartıyorlar. Ülkemiz dışında farklı kültür olmasını anlıyorum. Fakat bizim kendi kültürel geleneğimiz var. Eğer Avrupa Birliği bunu yasaklarsa, çok yazık olur" dedi.