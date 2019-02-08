Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği, Suudi Arabistan'ı kara para ve terörizmi finansman sebebiyle kara listeye alıyor /08 Şubat 2019 18:20

Avrupa Birliği, Suudi Arabistan'ı kara para ve terörizmi finansman sebebiyle kara listeye alıyor

AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı öne sürülüyor.

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Avrupa Birliği'nin (AB), Suudi Arabistan'ı, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceği bildirildi.

Finacial Times'ın haberine göre, AB Komisyonu, "kara para ile mücadelede yetersiz kalan" 20'den fazla ülkeyi kapsayan güncellenmiş listeyi tamamlamada artık son aşamaya geldi.

Komisyonun Suudi Arabistan'ı terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine ekleyeceğine yer verilen haberde, Riyad yönetiminin yasa dışı para akışıyla mücadelede "stratejik eksiklikleri" bulunduğu belirtildi.

Haberde, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ise karara karşı çıktığı kaydedildi.

AB yasalarına göre, Avrupa bankalarının bu ülkelerden gelen fonlarla ilgili "gelişmiş" kontroller yapmak zorunda kalacak.
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