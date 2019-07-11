Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Kıbrıs gerginliği sebebiyle Türkiye'ye ceza vermeyi tartışıyor /11 Temmuz 2019 09:56

Avrupa Birliği Kıbrıs gerginliği sebebiyle Türkiye'ye ceza vermeyi tartışıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları konusunda AB'yi yanlı olmakla eleştirirken, AB'nin Türkiye'yi Akdeniz'deki faaliyetleri nedeniyle cezalandırmaya hazırlandığı bildirildi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında genişleterek sürdürdüğü doğalgaz arama faaliyetlerinin yasal olmadığını açıklayan Avrupa Birliği'ne (AB) tepki gösterdi. Ancak AB temsilcilerinin bugün bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik baskıyı artırmak konusunda görüş birliğine vardığı ve Pazartesi günü düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye ceza verilebileceği belirtiliyor.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen Irak ile askeri işbirliği toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj çalışmaları ile ilgili de konuştu. "Sondaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmalarını başlatacak" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Hiç kimsenin yorum yapma hakkı yoktur. Kıta sahanlığında ne yapmak istediğine ancak Türkiye karar verir" dedi.

Kıbrıs'taki sondaj tartışmalarında AB'nin tarafsız davranmadığını ifade eden Çavuşoğlu, "AB ülkeleri dayanışma adına tamamen Rum yanlısı bir tutum izliyor" diye konuştu. Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin tamamen yasal olduğunu keydeden Bakan Çavuşoğlu, uluslararası hukuka göre hareket edildiğini belirterek, "Herkes Türkiye'nin haklarına saygı duymalıdır" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada da, Kıbrıs'ın AB üyesi olduğuna vurgu yapılarak, bu nedenle Birliğin iki taraf arasında bağımsız bir arabulucu olamayacağı ifade edildi.

Türkiye'ye ceza AB'nin gündeminde

Öte yandan Pazartesi günü düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında Türkiye'ye ceza verilebileceği belirtiliyor. AB Komisyonu Başkanı Donald Tusk, AB'nin tüm iyi niyetine karşın Türkiye'nin gerilimi tırmandırdığını belirterek, bu tutumunun AB'nin tepkisini kaçınılmaz hale getirdiğini ifade etti.

Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'ye yönelik olası cezalar ilk aşamada siyasi müzakere kanallarına kısıtlama getirilmesi ve AB mali yardımlarının daha da azaltılması şeklinde olacak. Daha sonraki aşamada ise bireylere, şirketlere veya genel olarak ekonomiye yönelik yaptırımlar gündeme gelebilecek.

AB Türkiye'nin faaliyetlerinden rahatsız

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'in sondaj krizinde Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ne verdiği desteği yineleyerek, Ankara'yı AB-Türkiye ilişkileri üzerinde "ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratacak" eylemlerine son vermeye ve Kıbrıs'ın egemenliğine, uluslararası hukuk uyarınca saygı göstermeye davet etmişti. Mogherini, "Planlanan bu ikinci sondaj operasyonu, Kıbrıs'ın egemenliğini ihlal eden, kabul edilemez yeni bir gerginlik unsurudur" ifadesini kullanmıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti de dün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgeye sondaj gemisi göndermesini kınayarak bu durumun "egemenliğinin ihlali" olduğunu belirtmişti.

Türkiye'nin hidrokarbon aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan "Fatih" geçen Mayıs ayında Kıbrıs'ın batısına ulaştıktan sonra sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'nin gönderdiği ikinci gemi "Yavuz" ise Pazartesi günü adanın doğusuna ulaştı.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilan ettiği parsellerden bazıları, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ada açıklarında petrol ve doğalgaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Türk tarafı da Rum tarafı da kesişen noktalarda sondaja başlamadı. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

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