Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa Birliği kamyonların emisyon salınımı düşürülecek /19 Şubat 2019 15:47

Avrupa Birliği kamyonların emisyon salınımı düşürülecek

AB, ağır vasıtaların emisyon salınımının 2030 yılına kadar yüzde 30 düşürülmesi konusunda anlaştı

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP), ağır vasıtaların karbondioksit emisyon salınımlarının 2030 yılına kadar yüzde 30 azaltılması konusunda anlaşma sağladı.

AB Komisyonu, kamyon ve otobüs gibi taşıtlardaki emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenleme konusunda AP ve AB Konseyi arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, yeni kamyonların karbondioksit emisyon salınımları 2030 yılına kadar 2019 yılı seviyelerinin yüzde 30 altına indirilecek.

Yeni düzenlemeyle AB çapında ilk defa kamyon ve otobüs gibi vasıtalara emisyon salınım sınırlaması getiriliyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor
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