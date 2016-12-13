Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Türkiye ile ilgili karar verdi

Slovakya’nın sürdürdüğü AB başkanlığından yapılan açıklamada, “Hakim olan koşullar altında, görüşmelerde yeni etapların açıklaması değerlendirilmiyor” dendi.





Görüşmelerin tamamen durdurulması gerektiğini savunan Avusturya dışında tüm üye ülkelerin açıklamayı desteklediği ifade edildi.





AB liderleri perşembe günü Türkiye'yle müzakereleri konuşacak





Avrupa Birliği’nin bu haftaki önemli gündemlerinden biri Türkiye ile ilişkiler. Avrupa Parlamentosu’nun insan hakları ihlalleri, basın özgürlüğü ve keyfi tutuklamaları gerekçe göstererek AB ile Türkiye arasında devam eden müzakerelerin dondurulması yönünde 24 Kasım’da aldığı karardan sonra bugün ilk kez bir araya gelecek olan AB Dışişleri Bakanları da Türkiye’deki gelişmeleri konuşacak.





15-16 Aralık’ta Brüksel’de toplanacak AB Zirvesi’nde de Türkiye gündeminin öne çıkması bekleniyor.





Brüksel’de toplanacak AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, AP kararının AB için de geçerli olması gerektiğini ve Türkiye ile müzakerelerin durdurulmasını açıkça talep etti.