Avrupa alev alev!

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Avrupa aşırı sıcaklardan kavruluyor. Sıcaklık Belçika, Fransa ve Almanya dahil pek çok ülkede rekor kırdı.





Hekimler mecbur kalmadıkça 39-40 dereceye varan sıcaklarda dışarı çıkılmaması için uyarıyor.





Aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse insanlık nelerle karşılaşacak?





Almanya'da termometre 40 dereceyi gösterirken çok sayıda kişi süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.





ORTALAMA DENİZ SUYU SEVİYESİ 65 METRE YÜKSELECEK





Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.

Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.





Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.





Fransa'da Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'nin yakınında yer alan süs havuzu bunaltıcı sıcaklarda yüzme havuzuna döndü.

Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana dünyanın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarının yayınladığı harita şaşkınlığa sebep oldu.





100 YILI AŞKIN SÜREDE DÜNYA NE HALE GELDİ?





Yeni analizlerini açıklayan NASA, 2017 yılının 19'uncu yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğunu duyurmuştu.





NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) direktörü Gavin Schmidt, "Dünyanın herhangi bir yerinde ortalama sıcaklıkların daha soğuk olmasına rağmen, gezegen üzerindeki sıcaklıkların tamamı son 40 yılda gördüğümüz hızlı ısınma eğilimine devam ediyor." dedi.





NASA'nın yayımladığı haritalara göre Dünya giderek bir alev topuna dönüyor.