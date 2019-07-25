Samanyolu Haber /Teknoloji / Avrupa alev alev! /25 Temmuz 2019 17:42

Avrupa alev alev!

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Avrupa aşırı sıcaklardan kavruluyor. Sıcaklık Belçika, Fransa ve Almanya dahil pek çok ülkede rekor kırdı. NASA'nın yayımladığı sıcaklık haritasına göre dünya giderek bir alev topuna dönüyor.

SHABER3.COM

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken Avrupa aşırı sıcaklardan kavruluyor. Sıcaklık Belçika, Fransa ve Almanya dahil pek çok ülkede rekor kırdı. 

Hekimler mecbur kalmadıkça 39-40 dereceye varan sıcaklarda dışarı çıkılmaması için uyarıyor.

Aşırı ısınma ile birlikte buzullar eriyor ve maalesef kimse bunu durduramıyor. Peki böyle devam ederse insanlık nelerle karşılaşacak?

Almanya'da termometre 40 dereceyi gösterirken çok sayıda kişi süs havuzlarında serinlemeye çalıştı. 

ORTALAMA DENİZ SUYU SEVİYESİ 65 METRE YÜKSELECEK

Tüm buzulların erimesi durumunda ortalama deniz suyu seviyesi 65 metre kadar yükselecek.
Bu da deniz seviyesine yakın kara parçalarının denize karışacağı anlamına geliyor.

Bu korkunç senaryonun gerçekleşmesi durumunda gezegenimizin ortalama ısısı 14 C'den 26 C'ye çıkabilir.

Fransa'da Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'nin yakınında yer alan süs havuzu bunaltıcı sıcaklarda yüzme havuzuna döndü.
 
Dünya genelinde 6 bin 300'ü aşkın hava istasyonunu kullanarak 1880'den bu yana dünyanın sıcaklığını ölçen NASA'lı bilim insanlarının yayınladığı harita şaşkınlığa sebep oldu.

100 YILI AŞKIN SÜREDE DÜNYA NE HALE GELDİ?

Yeni analizlerini açıklayan NASA, 2017 yılının 19'uncu yüzyılın sonlarından bu yana en sıcak ikinci yıl olduğunu duyurmuştu.

NASA'nın Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) direktörü Gavin Schmidt, "Dünyanın herhangi bir yerinde ortalama sıcaklıkların daha soğuk olmasına rağmen, gezegen üzerindeki sıcaklıkların tamamı son 40 yılda gördüğümüz hızlı ısınma eğilimine devam ediyor." dedi.

NASA'nın yayımladığı haritalara göre Dünya giderek bir alev topuna dönüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Avrupa alev alev! Sonraki Haber >>

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:27:27