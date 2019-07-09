Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor /09 Temmuz 2019 22:29

Avrupa, Akdeniz’deki sondaj gemileri için Türkiye’ye yaptırıma hazırlanıyor

Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

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Avrupa Birliği üye devletlerinin daimi temsilcilerinden oluşan COREPER toplantısında Avrupa Komisyonu’nun Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine yönelik hazırlamış olduğu yaptırım seçenekleri masaya yatırılacak.

Euronews Türkçe’nin komisyon ve konsey yetkililerinden edindiği bilgiye göre bu yaptırımlar arasında Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye olan yardım fonlarını ve kredileri kesmek de var. 

Ayrıca Strazburg’da Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nde gerçekleşecek olan 130. Bakanlar Komitesi Toplantısı’nda konunun öncelikli gündeme maddesi haline getirilmesi veya toplantının iptal edilmesi seçenekleri de tartışılacak.

Avrupa Birliği "Endişeliyiz" demişti

Avrupa Birliği'nde yapılan açıklamada Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki yeni sondaj operasyonunun büyük endişeyle karşılandığı ifade edilmişti.

Açıklamada bölgede tansiyonun yükselmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilirken, Türkiye'nin sondaj çalışmalarının Güney Kıbrıs'ın egemenliklerini ihlal anlamına geldiğine dikkat çekilmişti.

Yavuz sondaj gemisi dün (8 Temmuz 2019) Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerine başlamıştı.

Türkiye daha önce bölgeye Fatih sondaj gemisini de göndermişti.
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