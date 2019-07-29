Avrupa Adalet Divanı'ndan Belçika'ya 'nükleer' ceza

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Doel 1 ve Doel 2 nükleer santrallerinin ömrünü gerekli çevresel düzenlemeleri ve risk değerlendirmelerini yapmadan çıkardığı bir yasa ile uzatan Belçika'yı haksız buldu.





Bununla birlikte, pazartesi günü verilen ABAD kararında, elektrik arzında kesinti ve ciddi bir tehdit olduğu durumlarda Belçika'nın nükleer santralleri geçici süreliğine kullanabileceği açıklandı.





2003 yılında Belçika nükleer enerji santrallerinin enerji üretiminde kaynak olarak kullanılmasını sonlandırmak üzere bir takvim belirlemiş ve yeni nükleer santral yapılmaması kararı ile birlikte var olanları da 2015 ila 2025 arasında kapatma kararı almıştı.





Maliyet 700 milyon euro





Bu doğrultuda Hollanda sınırında bulunan Doel 1 ve Doel 2 santrallerinin Şubat 2015'te enerji üretimini sonlandırması beklenirken Belçika parlamentosu her iki santralin de ömür sürelerini 2025 sonuna kadar uzatma kararı aldı ve bu karar 700 milyon euro maliyetindeki gerekli çevresel etkiler değerlendirmesi ve düzenlemesi yapılmadan yürürlüğe girdi.





Durum böyle olunca iki çevre örgütü Inter-Environment Walllonie ve Bond Beter Leefmileu Vlaanderen Belçika devletini ABAD'a yasanın iptali için şikayet etti. Sonuç olarak Belçika santralleri çalıştırmaya devam edebilmek için bahsi geçen güvenlik önlemlerini almak ve modernizasyon işlemlerini tamamlamak zorunda olacak.





Belçika nükleerden vazgeçmeye hazır değil





Yayınlanan son rapora göre Belçika ülkedeki 7 nükleer santrali kapattığı gün 3,9 Gigawatt elektriği farklı bir kaynaktan bulmak zorunda. Almanya gibi enerji üretiminde hem nükleer hem de kömür kaynaklı üretimleri azaltma yoluna giden komşulardan da elektrik ithal etmek giderek daha güç hale gelecek. Fransa, Hollanda, İtalya ve İngiltere de aynı şekilde kömürle üretilen enerjiyi sonlandırmak konusunda somut adımlar atıyor.





Rapora göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa'da toplamı 100 Gigawatt enerji sağlayan kömür ve nükleer enerji santrali kapatılmış olacak.





Belçika parlamentosu Nisan ayında geçirdiği yasa ile Belçika kıyısı açıklarında 2030 yılına kadar kuracağı rüzgar santralleri ile 4 Gigawatt (4 bin megawatt) elektrik üretmeyi hedefliyor.





Avrupa Birliği genelinde nükleer enerji üretimi ne boyutta?





28 AB ülkesinden 15’inde nükleer enerji üretiliyor ancak AB ülkelerindeki toplam üretim son 7 yılda yüzde 10 azalma gösterdi.





Bugün kıtada üretilen nükleer enerjinin yüzde 50'si Fransa tarafından üretiliyor. Fransa'yı yüzde 9,3 ile Almanya, yüzde 7,6 ile İsveç, yüzde 7,2 ile İspanya ve yüzde 7,2 ile İngiltere takip ediyor.













Avrupa nükleer opsiyonu azaltmaya çalışıyor





Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından Nisan ayında açıklanan son verilere göre AB ülkelerinde nükleer enerji üretimi son yıllarda kademeli olarak azaltılıyor. 2010 yılında tüm AB ülkelerinde toplam 234 bin 583 ktoe (bin ton eşdeğer petrol) üretilirken bu sayı 2017 yılında 210 bin 726 ktoe’ye geriledi. Bu da üretilen nükleer ısının yüzde 10 azaldığını gösteriyor.





Türkiye’de ise ilk nükleer enerji santralinin temeli atılırken henüz üretime geçmedi.





(tr.euronews.com)





