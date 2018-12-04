Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Brexit'i iptal edebilir /04 Aralık 2018 14:22

Avrupa Adalet Divanı: İngiltere Brexit'i iptal edebilir

Avrupa Adalet Divanı'na göre İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmak için yaptığı Brexit başvurusunu tek taraflı olarak geri çekebilir.

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Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Campos Sanchez-Bordona, İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yaptığı birlikten ayrılık başvurusunu tek taraflı olarak geri çekebileceğini açıkladı.

Adalet Divanı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcı Campos Sanchez-Bordona'nın 50. maddenin Avrupa Birliği'nden ayrılma niyeti bildiriminin tek taraflı olarak geri çekilmesine olanak tanıdığı görüşüne vardığı ifade edildi. İngiltere'nin bu adımı atması halinde AB üyesi diğer ülkelerin onayına ihtiyacı olmadığı da kaydedildi.

Başsavcı'nın görüşleri bağlayıcı olmasa da Adalet Divanı'nın karar verirken bu tavsiyelere uyduğu bildiriliyor.

İngiliz Parlamentosu bugünden itibaren beş gün süreyle Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını tartışacak. AB'nin onayladığı anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'nda da kabul edilmesi gerekiyor. İngiltere Parlamentosu'nda 11 Aralık'ta anlaşma ile ilgili oylama yapılacak.
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