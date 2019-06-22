Avrasya Tüneli'nin 6 aylık faturası açıklandı

Müteahhitlere 2016 yılından itibaren 2021 yılına kadar yapılacak toplam ödemenin 10 milyar 270 milyon 992 bin 433 olduğu belirtilmişti.







Hazine garantili projelerden biri de Avrasya Tüneli. Tünel, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 262 milyon TL gelir elde etti. Patronlar Dünyası'nın haberine göre "köprüden geçmeyen de parasını tıkır tıkır ödedi."





Tünel toplam 1.2 milyar dolara mal oldu. Resmi rakamlara göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiş sağlıyor. Yıllık araç garantisi hedefinin tutması için ise günde 68 bin 500 araç geçmek zorunda.





Otomobiller 23,30 lira, minibüs ise 34,90 lira ücretle tüneli kullanarak dakikalar içerisinde yaka değiştirebiliyor.





Tünele seçim öncesi zam yapılmış fakat zam daha sonra geri alınmıştı. Toplam 1,2 milyar dolara mal olan Avrasya Tüneli yap-işlet-devret modeli ile hizmet veriyor.





Tünelin işletmeciliğini 22 yıl daha, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketlerinin ortak kurduğu Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) yapacak.





9 büyüklüğünde bir depreme dayanacak güçte olduğu iddia edilen tünel, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına inşa edildi. Avrasya tüneli iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor.





Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor. Tünelden yalnızca otomobil ve minibüsler geçiş yapabiliyor. 1 Temmuz 2018’de yapılan düzenleme ile tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlenmişti.