Samanyolu Haber /Ekonomi / Avrasya Tüneli'ne fahiş zam /31 Ocak 2018 19:49

Avrasya Tüneli'ne fahiş zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretine fahiş oranda zam yapıldı. Tünel 2017'de yeterince kullanılmadığı için verilen garanti kapsamında devlet müteahhite 123 milyon lira borçlanmıştı

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Tünelden 1 Şubat itibariyle tek yön geçiş ücreti otomobiller için 16,60 TL'den 21 TL'ye, minibüsler için ise 24,90 TL'den 31,50 TL'ye yükseltildi.

Böylece geçiş ücreti yüzde 26,5 zamlanmış oldu. Yeni fiyat tarifesi bir yıl boyunca geçerli olacak.

DEVLET GEÇEN YIL MÜTEAHHİTE FAZLADAN 123 MİLYON LİRA BORÇLANDI

Avrasya tüneli için yılda 25.6 milyon araç geçişi garantisi verilmişti ancak geçen yıl bu sayının 10 milyon altında kalındı. Bu 10 milyonluk farkı devlet ödeyecek. Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu devletten 123 milyon lira alacaklarını söylemiş ve şu bilgileri vermişti:

- Bize verilen garanti, yıllık 25.6 milyon araca denk geliyor. Bu durumda geçen yıl 10 milyon araçlık eksik geçiş söz konusu. Bu araçların bedelini devlet bize ödeyecek. Garanti kapsamında devletten 123 milyon lira alacağız.

- Geçen yılki en yüksek günlük geçen araç sayısının 65 bin 927 

- Belirlenen günlük geçmesi gereken araç sayısı 68 bin 500. İlk yıl bu rakama ulaşamadık. Ancak, ilk açılış günlerine göre geçen araç ikiye katlandı. Geçen yılı günlük ortalama 41 bin araç geçişiyle kapattık.

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